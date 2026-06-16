Китайская ракета взорвалась в космосе: под угрозой МКС и спутники Starlink

Верхняя ступень китайской коммерческой ракеты неожиданно развалилась в космосе. Авария привела к распространению опасных обломков в той части низкой околоземной орбиты, где расположены Международная космическая станция и значительная часть широкополосной сети спутников Starlink.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Space Track .

Что известно об инциденте?

Разрушение космического аппарата произошло вскоре после того, как ракета Zhuque-2E успешно вышла на орбиту Земли 9 июня с двумя спутниками прямой мобильной связи на борту.

Ступень могла развалиться примерно в тот момент, когда должна была выполнить финальный маневр для безопасного схода с орбиты. Космические силы США официально подтвердили факт разрушения объекта.

"Отслеживаемые обломки включаются в регулярную оценку сближения для обеспечения безопасности космических полетов. На данный момент угрозы для полетов человека в космос нет. Анализ продолжается", - отметили в ведомстве.

По оценкам экспертов разведывательной компании LeoLabs, событие привело к образованию примерно от 100 до 150 новых фрагментов мусора. До взрыва вторая ступень ракеты китайской компании LandSpace имела длину около 8 метров и диаметр более 3 метров. Сейчас эти обломки вращаются на высоте от 335 до 424 километров над Землей.

Насколько это опасно?

Верхняя граница орбиты пересекает траекторию движения МКС, однако специалисты успокаивают: благодаря аэродинамическому сопротивлению атмосферы обломки быстро опустятся ниже станции.

Гораздо большую угрозу китайский мусор представляет для сотен спутников Starlink. Особенно под угрозой оказались новые аппараты прямого подключения к смартфонам, которые летают на более низких высотах.

Специалисты успокаивают: на этой высоте атмосфера быстро затормозит обломки Zhuque-2E, и большинство из них полностью сгорит при падении уже через несколько месяцев.

Тем не менее, общая тенденция вызывает тревогу у ученых. Масса китайского ракетного мусора на длительных орбитах за последние пять лет выросла более чем на 150%, поскольку Пекин активно наращивает запуски собственных мегасозвездий для конкуренции с SpaceX.

Корпуса старых ракет считаются самым опасным источником мусора из-за больших размеров, остатков топлива и высокого давления газов, что часто приводит к взрывам.

Старший технический сотрудник LeoLabs Даррен Макнайт назвал этот инцидент "незначительной проблемой для космической безопасности", однако добавил, что общий тренд неудовлетворителен, ведь китайские ракеты регулярно взрываются на орбите Земли.

"Три из четырех основных событий распада на низкой околоземной орбите имеют китайское происхождение, причем два из этих событий произошли в результате взрывов китайских корпусов ракет за последние четыре года", - резюмировал Макнайт.