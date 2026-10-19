На МКС вирощують людський мозок: SpaceX доставила нові біотехнології NASA

Дослідження мозку та ліки від хвороби Альцгеймера

Ключове місце на МКС посідають експерименти з вирощування лабораторних моделей людського мозку під назвою miBrains.

Зокрема, проєкт AVATAR-ORg1 відстежуватиме зміни у моделях мозкової тканини протягом 5 тижнів в умовах мікрогравітації, порівнюючи їх із контрольними зразками на Землі.

Це допоможе з'ясувати, чи можливо вирощувати та вивчати тканини мозку у космосі для захисту здоров'я астронавтів під час тривалих місій.

Інший експеримент під назвою MINDS досліджуватиме зв'язок між запальними процесами та нейродегенеративними захворюваннями.

Науковці використовують органоїди, створені з клітин багатьох людей. Отримані дані можуть допомогти у розробці нових методів лікування хвороб Альцгеймера, Паркінсона та розсіяного склерозу.

Окремий проєкт Stellar Spheroids вивчатиме вплив невагомості на тривимірні моделі людського серця для тестування нових ліків.

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Створення штучної сітківки ока у невагомості

Ще один важливий біотехнологічний експеримент - LambdaVision-1, спрямований на створення штучної сітківки для відновлення зору людям із дегенеративними захворюваннями очей.

Протез створюють за допомогою білка бактеріородопсину, який реагує на світло. Дослідження перенесли в космос, оскільки на Землі сила тяжіння деформує сотні тонких шарів цього білка та робить їх нестабільними.

Дослідники розраховують, що відсутність гравітації на МКС дозволить сформувати значно рівніші та стабільніші шари, що зробить штучну сітківку ефективнішою.

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Нові системи захисту та аналізу для астронавтів

Для збереження здоров'я самого екіпажу на станцію доставили систему ELISA MABL. Це компактний прилад для вимірювання рівня білків, антитіл та антигенів у біологічних зразках.

Він дасть змогу астронавтам проводити аналізи безпосередньо на орбіті, зокрема, стежити за втратою кісткової тканини в умовах мікрогравітації.

Крім того, експеримент GEARS присвячений вивченню стійких до антибіотиків бактерій Enterococcus faecalis та Enterococcus faecium, виявлених на борту МКС.

Результати допоможуть зрозуміти, як супербактерії розвиваються у замкненому просторі та захистити екіпаж від потенційних інфекцій.