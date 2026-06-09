МУС отстранил прокурора, который выдал ордер на арест Путина

Международный уголовный суд отстранил от должности главного прокурора Карима Хана. Именно он добился ордера на арест российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение МУС.

Почему отстранили Карима Хана

Как стало известно, во время заседания МУС 8 июня было принято решение о дисциплинарном производстве в отношении прокурора.

Дело против Карима Хана передадут на рассмотрение специальной сессии государств-членов суда для определения дальнейшей судьбы работника.

Комитет из 21 государства-члена большинством голосов решил, что Хан совершил серьезный поступок из-за обвинений в сексуальных домогательствах.

"Решение Бюро и связанная с ним документация будут оставаться конфиденциальными. Бюро продолжает призывать к надлежащему уважению к конфиденциальности и прав всех заинтересованных сторон, а также к целостности текущего процесса", - говорится в заявлении МУС.

Что говорит сам прокурор

Как пишет Reuters, адвокаты Карима Хана не согласны с решением об отстранении.

Защита считает его незаконным и заявляет, что обвинения не подкреплены доказательствами.

Известно, что с мая 2025 года Хан находится в административном отпуске на время проведения расследования.

В чем его обвиняют

Информация о возможных домогательствах со стороны Карима Хана появилась осенью 2024 года.

По данным западных СМИ, с обвинениями выступила его помощница - юрист из Малайзии.

Сам прокурор все обвинения отвергает. Он утверждает, что кампания против него является частью израильской спецоперации, направленной на его дискредитацию.

Кто такой Карим Хан

56-летний британский юрист Карим Асад Ахмад Хан является специалистом по международному уголовному праву и международному праву прав человека. Он занимает должность главного прокурора МУС с февраля 2021 года после своего избрания.

Хан известен из-за выдачи самых громких ордеров на арест:

в марте 2023 года - выдал ордер на арест главы Кремля Владимира Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой за депортацию украинских детей.

в ноябре 2024 года - ордер на арест премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта за вероятные военные преступления в Газе.

Стоит добавить, что в России против Хана возбудили уголовное дело за "незаконное преследование граждан РФ". Московский суд заочно приговорил его к 15 годам лишения свободы.