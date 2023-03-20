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ЕС об ордере МУС на арест Путина: Начало процесса привлечения к ответственности всех виновных

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Понедельник 20 марта 2023 02:29
ЕС об ордере МУС на арест Путина: Начало процесса привлечения к ответственности всех виновных Фото: В Евросоюзе прокомментировали ордер МУС на арест Путина (pixabay.com)
Автор: Олег Васкив

В Евросоюзе поддержали решение Международного уголовного суда о выдаче ордера на арест российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление высокого представителя ЕС, обнародованное на сайте Европейской службы внешних действий 19 марта.

"Евросоюз принял во внимание решение II досудебной палаты Международного уголовного суда выдать ордера на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка (РФ - ред.) Марии Львовой-Беловой, в связи с подозрением в преступлении противозаконной депортации и противоправной перевозки детей в контексте войны России против Украины", - говорится в документе.

В ЕС также отметили, что главы государств и правительств стран-членов Европейского Союза 15 декабря 2022 года приветствовали и "поддержали дальнейшие усилия по обеспечению полной ответственности за военные преступления и другие наиболее серьезные преступления, связанные с российской агрессивной войной против Украины".

Как отмечается в тексте, Евросоюз рассматривает решение МУС как "начало процесса привлечения к ответственности всех виновных, в том числе российского руководства за преступления и зверства, которые стали возможны и осуществляются в Украине по приказам этого руководства"

"ЕС также выражает поддержку расследованию прокурора Международного уголовного суда в Украине и призывает к полному сотрудничеству с ним всех государств-участников", - добавляют в заявлении.

Напомним, Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина по обвинению в депортации украинцев.

Позже стало известно, что такое решение МУС может значительно ограничить возможность диктатора выезжать за границу, поскольку в 123 странах он может быть арестован.

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