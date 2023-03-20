ЕС об ордере МУС на арест Путина: Начало процесса привлечения к ответственности всех виновных

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление высокого представителя ЕС, обнародованное на сайте Европейской службы внешних действий 19 марта.

"Евросоюз принял во внимание решение II досудебной палаты Международного уголовного суда выдать ордера на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка (РФ - ред.) Марии Львовой-Беловой, в связи с подозрением в преступлении противозаконной депортации и противоправной перевозки детей в контексте войны России против Украины", - говорится в документе.

В ЕС также отметили, что главы государств и правительств стран-членов Европейского Союза 15 декабря 2022 года приветствовали и "поддержали дальнейшие усилия по обеспечению полной ответственности за военные преступления и другие наиболее серьезные преступления, связанные с российской агрессивной войной против Украины".

Как отмечается в тексте, Евросоюз рассматривает решение МУС как "начало процесса привлечения к ответственности всех виновных, в том числе российского руководства за преступления и зверства, которые стали возможны и осуществляются в Украине по приказам этого руководства"

"ЕС также выражает поддержку расследованию прокурора Международного уголовного суда в Украине и призывает к полному сотрудничеству с ним всех государств-участников", - добавляют в заявлении.