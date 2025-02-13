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США ввели санкции против прокурора МУС Карима Хана. Он выдал ордер на арест Путина

Украина, Четверг 13 февраля 2025 20:27
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США ввели санкции против прокурора МУС Карима Хана. Он выдал ордер на арест Путина Фото: прокурор Международного уголовного суда Карим Хан (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

США ввели санкции против прокурора Международного уголовного суда Карима Хана. Он в 2023 году выдал ордер на арест главы Кремля Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Управление контроля за иностранными активами США.

"МУС, не имея на то законных оснований, утвердил юрисдикцию и начал предварительное расследование в отношении персонала США и некоторых их союзников, в том числе Израиля, и далее злоупотребил своими полномочиями, выдав необоснованные ордера на арест израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галланта", - говорится в указе.

В докумете говорится, что МУС не обладает юрисдикцией в отношении Соединенных Штатов или Израиля, поскольку ни одна из стран не является участником Римского статута или членом МУС.

"Ни одна из стран никогда не признавала юрисдикцию МУС, и обе страны являются процветающими демократиями с вооруженными силами, которые строго придерживаются законов войны. Недавние действия МУС против Израиля и США создают опасный прецедент, непосредственно подвергая опасности нынешних и бывших военнослужащих США, включая действующих военнослужащих вооруженных сил", - уточняется в указе президета США.

Как сообщалось, в ноябре 2024 года МУС выдал ордеры на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта. Их обвинили в якобы совершенных преступлениях в ходе войны в Секторе Газа.

Напомним, в марте 2023 года МУС выдал ордер на арест Владимира Путина. Ордер касался незаконной депортации детей из Украины в Россию. Кроме того, МУС проводит расследование других военных преступлений Путина. Возможно, будут дополнительные ордера.

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