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Между Рубио и главой МИД Франции состоялся разговор: говорили о войне в Украине

Суббота 08 марта 2025 01:05
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Между Рубио и главой МИД Франции состоялся разговор: говорили о войне в Украине Фото: Марко Рубио (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В пятницу, 7 марта, между госсекретарем США Марко Рубио и министром иностранных дел Франции Жаном-Ноэлем Барро состоялся телефонный разговор. Стороны говорили о прекращении российско-украинской войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press и официальный сайт Госдепартамента США.

В ходе разговора с главой французского МИД Рубио подчеркнул, что президент США Дональд Трамп настроен добиться справедливого и прочного мира через переговоры. Он также отметил, что Соединенные Штаты продолжат работать с Францией для достижения этой цели.

AP добавило, что телефонный разговор в пятницу состоялся накануне встречи в Саудовской Аравии на следующей недели. Речь идет о встрече, в которой примут участие госсекретарь США Марко Рубио, советник Трампа по национальной безопасности Майк Волц и спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Виткофф вместе с высокопоставленным украинскими чиновниками.

Встреча представителей США и Украины в Саудовской Аравии

Напомним, вчера Министерство иностранных дел Саудовской Аравии подтвердило проведение встречи между США и Украиной. Там уточнили, что она пройдет в городе Джидда.

Также мы писали, что вчера глава украинского МИД Андрей Сибига тоже общался с госсекретарем США Марко Рубио. Стороны обсуждали планы на предстоящую встречу.

Подробнее о том, что известно о переговорах Украины и Соединенных Штатов в Саудовской Аравии - читайте в материале РБК-Украина.

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Франция Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Марко Рубио Война в Украине
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