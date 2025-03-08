Между Рубио и главой МИД Франции состоялся разговор: говорили о войне в Украине
В пятницу, 7 марта, между госсекретарем США Марко Рубио и министром иностранных дел Франции Жаном-Ноэлем Барро состоялся телефонный разговор. Стороны говорили о прекращении российско-украинской войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press и официальный сайт Госдепартамента США.
В ходе разговора с главой французского МИД Рубио подчеркнул, что президент США Дональд Трамп настроен добиться справедливого и прочного мира через переговоры. Он также отметил, что Соединенные Штаты продолжат работать с Францией для достижения этой цели.
AP добавило, что телефонный разговор в пятницу состоялся накануне встречи в Саудовской Аравии на следующей недели. Речь идет о встрече, в которой примут участие госсекретарь США Марко Рубио, советник Трампа по национальной безопасности Майк Волц и спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Виткофф вместе с высокопоставленным украинскими чиновниками.
Встреча представителей США и Украины в Саудовской Аравии
Напомним, вчера Министерство иностранных дел Саудовской Аравии подтвердило проведение встречи между США и Украиной. Там уточнили, что она пройдет в городе Джидда.
Также мы писали, что вчера глава украинского МИД Андрей Сибига тоже общался с госсекретарем США Марко Рубио. Стороны обсуждали планы на предстоящую встречу.
Подробнее о том, что известно о переговорах Украины и Соединенных Штатов в Саудовской Аравии - читайте в материале РБК-Украина.
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