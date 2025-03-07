ua en ru
Пт, 07 марта News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Сибига обсудил с Рубио предстоящую встречу в Саудовской Аравии

Пятница 07 марта 2025 20:59
UA EN RU
Сибига обсудил с Рубио предстоящую встречу в Саудовской Аравии Фото: Андрей Сибига, глава МИД Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел звонок с госсекретарем США Марко Рубио. Стороны обсуждали планы на предстоящую встречу в Саудовской Аравии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сибигу в соцсети X.

"У меня был конструктивный разговор с госсекретарем США Марко Рубио. Мы обсудили предстоящую встречу делегаций Украины и США в Саудовской Аравии", - написал украинский министр.

Он подчеркнул, что Украина хочет завершения войны. И для прочного мира необходимым условием является лидерство США.

Также, по словам Сибиги, он обсудил с Рубио пути двустороннего сотрудничества между странами.

Встреча в Саудовской Аравии

Напомним, вчера, 6 марта, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на следующей неделе украинская делегация проведет встречу с американской в Саудовской Аравии.

По словам советника президента США по нацбезопасности Майка Уолтца, на встрече планируется обсуждать рамку мирного соглашения между Украиной и Россией.

При этом источники РБК-Украина рассказали, что украинскую делегацию возглавит руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. В состав американской делегации войдут госсекретарь США Марко Рубио, Уолтц и спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

Спикер МИД Украины Георгий Тихий сегодня рассказал, что участие россиян во встрече между Украиной и США не планируется.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Саудовская Аравия Мирные переговоры Война в Украине
NEWS
Зеленский: сегодня идет наиболее интенсивная работа с командой Трампа за все время
Зеленский: сегодня идет наиболее интенсивная работа с командой Трампа за все время
DAILY
Сотни "шахедов" каждую ночь. Как Россия истощает ПВО и что будет из-за остановки помощи от США
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сотни "шахедов" каждую ночь. Как Россия истощает ПВО и что будет из-за остановки помощи от США