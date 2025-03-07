Новый раунд. Что известно о переговорах Украины и США в Саудовской Аравии

На следующей неделе делегации Украины и США встретятся в Саудовской Аравии. Стороны возобновляют переговоры после ссоры президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме. На повестке дня будущее двусторонних отношений, путь к завершению войны и возможное подписание соглашения о недрах.

РБК-Украина в материале ниже собрало все, что известно о встрече в Саудовской Аравии.

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Дата и место встречи

Украинская и американская делегации проведут переговоры во вторник, 11 марта, в Джидде (Саудовская Аравия).

После напряженной встречи в Вашингтоне 28 февраля команды обеих стран возобновили работу. О подготовке к переговорам говорили в Штатах и ​​Украине на протяжении последних дней. А вчера спецпредставитель лидера США Стив Виткофф сообщил, что встреча с украинской стороной состоится в одном из городов Саудовской Аравии в начале следующей недели.

Вскоре президент Украины Владимир Зеленский подтвердил предстоящие переговоры делегаций. Он отметил, что на понедельник, 10 марта, запланирован его визит в Саудовскую Аравию для встречи с наследным принцем Мухаммадом бин Салманом.

"После этого моя команда останется в Саудовской Аравии для работы с американскими партнерами. Украина больше всего заинтересована в мире", - подчеркнул Зеленский.

Состав делегаций и будет ли РФ

По данным источников РБК-Украина, украинскую делегацию на переговорах возглавит руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Западные СМИ также писали, что на встрече будет присутствовать министр обороны Украины Рустем Умеров.

Американскую сторону будут представлять госсекретарь США Марко Рубио, спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Виткофф и советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц.

Отметим, переговорная команда от Штатов была в том же составе на встрече с представителями РФ, которая состоялась 18 февраля также в Саудовской Аравии.

О возможном присутствии россиян на предстоящих переговорах высказались в украинском МИД. Как заявил спикер министерства Георгий Тихий, встреча должна быть двусторонней, а о планах привлечения РФ нет информации.

"Нам ничего не известно о том, что там должны быть россияне. Мы такой информации не получали и исходим из того, что в Саудовской Аравии должны состояться двусторонние украинско-американские консультации, встреча, диалог. Нет никакой информации о том, что там планируют быть какие-то россияне", - отметил Тихий.

В то же время он добавил, что Украина не вмешивается в переговоры РФ и США, и так же считает, что никто не имеет права вмешиваться в двусторонние отношения нашей страны со Штатами, в том числе Россия.

Главные темы и ожидания от переговоров

В МИД Украины озвучили следующую повестку дня встречи в Саудовской Аравии 11 марта:

путь к миру - будет в центре разговора;

- будет в центре разговора; украинско-американские двусторонние отношения ;

; стратегическое партнерство и его дальнейшее развитие.

В частности, может быть подписано соглашение о недрах, которое должны были заключить во время визита Владимира Зеленского в Вашингтон 28 февраля.

Спикер МИД Георгий Тихий подчеркнул, что Украина остается готовой заключить соглашение со Штатами по минеральным ресурсам. Но, по его словам, тема достаточно чувствительная, поэтому не стоит забегать вперед.

"Я думаю, что бесспорно эта встреча, которая состоится в Саудовской Аравии, является одним из поводов (чтобы подписать соглашение с США о минералах - ред.). Это правда. Но давайте не будем забегать вперед и посмотрим, как дальше будут развиваться события", - сказал он.

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк также назвал соглашение о недрах одной из тем переговоров Украины с США. В комментарии YouTube-канала РБК-Украина Подоляк рассказал о трех аспектах, которые будут в центре внимания встречи:

Первый аспект - как будет выглядеть рамочное соглашение между Украиной и США, поскольку оно все еще дорабатывается;

Второй аспект переговоров - военная помощь по критическим видам вооружений, которые могут предоставлять только Штаты (например, ракеты к комплексам Patriot);

Третий аспект - формат переговоров с РФ, какие могут быть этапы, как будут согласовываться позиции между Украиной, Европой и США.

Ожидание американской стороны от встречи в Саудовской Аравии озвучил спецпредставитель президента США Стив Виткофф. По его словам, во время переговоров возможно обсуждение рамок мирного соглашения между Украиной и РФ.

"Я думаю, что идея состоит в том, чтобы создать основу для мирного соглашения и первоначального прекращения огня", - заявил Виткофф на этапе подготовки встречи.

По мнению спецпредставителя президента США, важно сближение сторон конфликта, чтобы сократить разрыв между Украиной и РФ.

Стив Виткофф добавил, что глава Украины Владимир Зеленский пообещал подписать соглашение со Штатами о природных ископаемых.

"И мы посмотрим, выполнит ли он это обещание", - подчеркнул чиновник, анонсируя переговоры Украины и США.

При подготовке использовались: публикации Sky News, Axios, заявление президента Украины Владимира Зеленского, заявления с брифинга МИД, комментарий советника главы ОП Михаила Подоляка YouTube-каналу РБК-Украина.