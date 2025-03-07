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МИД Саудовской Аравии назвал место встречи представителей США и Украины

Пятница 07 марта 2025 14:43
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МИД Саудовской Аравии назвал место встречи представителей США и Украины Архивное фото: Владимир Зеленский и Дональд Трамп (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Саудовская Аравия подтвердила проведение запланированной встречи между Соединенными Штатами Америки и Украиной. Она состоится в городе Джидда.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказали в пресс-службе МИД Саудовской Аравии.

В заявлении Саудовская Аравия подтвердила свои постоянные усилия по достижению прочного мира для прекращения войны в Украине, которые она продолжает на протяжении последних трех лет.

Переговоры Украины и США

Накануне Соединенные Штаты объявили о проведении переговоров с представителями Украины. Впоследствии это подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.

Известно, что на следующей неделе президент Владимир Зеленский посетит Саудовскую Аравию, а во вторник, 11 марта, украинская и американская делегации проведут переговоры.

По информации источников РБК-Украина, делегацию Украины возглавит руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Со стороны США участие примут спецпредставитель по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф, госсекретарь США Марко Рубио и советник президента США по нацбезопасности Майк Волц.

Сегодня спикер МИД Георгий Тихий рассказал, что на встрече делегаций Украины и США в Саудовской Аравии обсудят несколько вопросов, в центре разговора будет путь к миру. Участие россиян в переговорах не предполагается.

По словам советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, на переговорах в Саудовской Аравии делегации Украины и США обсудят три ключевых аспекта. Речь идет о соглашении по ресурсам, военной помощи и формате переговорного процесса с РФ.

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Саудовская Аравия Соединенные Штаты Америки Мирные переговоры
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