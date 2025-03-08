Між Рубіо і главою МЗС Франції відбулася розмова: говорили про війну в Україні
У п'ятницю, 7 березня, між держсекретарем США Марко Рубіо і міністром закордонних справ Франції Жаном-Ноелем Барро відбулася телефонна розмова. Сторони говорили про припинення російсько-української війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press і офіційний сайт Держдепартаменту США.
Під час розмови з главою французького МЗС Рубіо підкреслив, що президент США Дональд Трамп налаштований домогтися справедливого і міцного миру через переговори. Він також зазначив, що Сполучені Штати продовжать працювати з Францією для досягнення цієї мети.
AP додало, що телефонна розмова в п'ятницю відбулася напередодні зустрічі в Саудівській Аравії наступного тижня. Ідеться про зустріч, у якій візьмуть участь держсекретар США Марко Рубіо, радник Трампа з національної безпеки Майк Волц і спецпредставник президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф разом із високопоставленим українськими чиновниками.
Зустріч представників США та України в Саудівській Аравії
Нагадаємо, вчора Міністерство закордонних справ Саудівської Аравії підтвердило проведення зустрічі між США та Україною. Там уточнили, що вона відбудеться в місті Джидда.
Також ми писали, що вчора глава українського МЗС Андрій Сибіга теж спілкувався з держсекретарем США Марко Рубіо. Сторониобговорювали плани на майбутню зустріч.
Детальніше про те, що відомо про переговори України і Сполучених Штатів у Саудівській Аравії - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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