Між Рубіо і главою МЗС Франції відбулася розмова: говорили про війну в Україні

У п'ятницю, 7 березня, між держсекретарем США Марко Рубіо і міністром закордонних справ Франції Жаном-Ноелем Барро відбулася телефонна розмова. Сторони говорили про припинення російсько-української війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press і офіційний сайт Держдепартаменту США.

Під час розмови з главою французького МЗС Рубіо підкреслив, що президент США Дональд Трамп налаштований домогтися справедливого і міцного миру через переговори. Він також зазначив, що Сполучені Штати продовжать працювати з Францією для досягнення цієї мети. AP додало, що телефонна розмова в п'ятницю відбулася напередодні зустрічі в Саудівській Аравії наступного тижня. Ідеться про зустріч, у якій візьмуть участь держсекретар США Марко Рубіо, радник Трампа з національної безпеки Майк Волц і спецпредставник президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф разом із високопоставленим українськими чиновниками.