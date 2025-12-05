RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Между Европой и США нет недоверия в вопросе Украины, - Макрон

Фото: Эммануэль Макрон, президент Франции (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Европа и США должны быть едины в работе над установлением мира между Украиной и Россией. Никакого недоверия нет.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Единство между американцами и европейцами по украинскому вопросу имеет решающее значение. И я повторяю снова и снова: нам нужно работать вместе", - сказал французский лидер журналистам во время визита в Китай. 

По словам Макрона, европейские страны приветствуют мирные усилия США. 

"Соединенные Штаты Америки нуждаются в европейцах, чтобы вести эти мирные усилия", - добавил президент. 

Также он опроверг слухи о том, что он предупреждал президента Украины Владимира Зеленского и европейских лидеров о возможности предательства со стороны США в вопросе украинских территорий. 

Слухи о заявлении Макрона

Напомним, вчера, 4 декабря, Spiegel обнародовал якобы стенограмму секретного совещания европейских лидеров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Издание написало, что в ходе переговоров Макрон предупреждал, что США "могут предать" Украину и Европу по вопросу территорий.

При этом канцлер Германии Фридрих Мерц заявлял о том, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер "играют в игры" как с Украиной, так и с Европой.

В свою очередь президент Финляндии Александер Стубб отмечал, что Украину нельзя оставлять наедине в переговорах с Уиткоффом и Кушнером.

Такие слухи появились после того, как стало известно о мирном плане США из 28 пунктов. В частности, предусматривалось, что Украина должна отдать России всю Донецкую и Луганскую области.

Читайте РБК-Украина в Google News
ФранцияСоединенные Штаты АмерикиЭммануэль МакронМирные переговорыВойна в Украине