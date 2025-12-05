Между Европой и США нет недоверия в вопросе Украины, - Макрон

Европа и США должны быть едины в работе над установлением мира между Украиной и Россией. Никакого недоверия нет.
Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
"Единство между американцами и европейцами по украинскому вопросу имеет решающее значение. И я повторяю снова и снова: нам нужно работать вместе", - сказал французский лидер журналистам во время визита в Китай.
По словам Макрона, европейские страны приветствуют мирные усилия США.
"Соединенные Штаты Америки нуждаются в европейцах, чтобы вести эти мирные усилия", - добавил президент.
Также он опроверг слухи о том, что он предупреждал президента Украины Владимира Зеленского и европейских лидеров о возможности предательства со стороны США в вопросе украинских территорий.
Напомним, вчера, 4 декабря, Spiegel обнародовал якобы стенограмму секретного совещания европейских лидеров с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Издание написало, что в ходе переговоров Макрон предупреждал, что США "могут предать" Украину и Европу по вопросу территорий.
При этом канцлер Германии Фридрих Мерц заявлял о том, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер "играют в игры" как с Украиной, так и с Европой.
В свою очередь президент Финляндии Александер Стубб отмечал, что Украину нельзя оставлять наедине в переговорах с Уиткоффом и Кушнером.
Такие слухи появились после того, как стало известно о мирном плане США из 28 пунктов. В частности, предусматривалось, что Украина должна отдать России всю Донецкую и Луганскую области.