Між Європою і США немає недовіри в питанні України, - Макрон

Чутки про заяву Макрона

Нагадаємо, вчора, 4 грудня, Spiegel оприлюднив нібито стенограму секретної наради європейських лідерів із президентом України Володимиром Зеленським.

Видання написало, що під час переговорів Макрон попереджав, що США "можуть зрадити" Україну і Європу щодо питання територій.

Водночас канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявляв про те, що спецпредставник президента США Стів Віткофф і зять американського лідера Джаред Кушнер "грають в ігри" як з Україною, так і з Європою.

Зі свого боку президент Фінляндії Александер Стубб зазначав, що Україну не можна залишати наодинці в переговорах із Віткоффом і Кушнером.

Такі чутки з'явилися після того, як стало відомо про мирний план США з 28 пунктів. Зокрема, передбачалося, що Україна має віддати Росії всю Донецьку та Луганську області.