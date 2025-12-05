UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Між Європою і США немає недовіри в питанні України, - Макрон

Фото: Еммануель Макрон, президент Франції (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Європа і США мають бути єдині в роботі над встановленням миру між Україною і Росією. Жодної недовіри немає.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Єдність між американцями та європейцями щодо українського питання має вирішальне значення. І я повторюю знову і знову: нам потрібно працювати разом", - сказав французький лідер журналістам під час візиту до Китаю.

За словами Макрона, європейські країни вітають мирні зусилля США.

"Сполучені Штати Америки потребують європейців, щоб вести ці мирні зусилля", - додав президент.

Також він спростував чутки про те, що він попереджав президента України Володимира Зеленського та європейських лідерів про можливість зради з боку США в питанні українських територій.

 

Чутки про заяву Макрона

Нагадаємо, вчора, 4 грудня, Spiegel оприлюднив нібито стенограму секретної наради європейських лідерів із президентом України Володимиром Зеленським.

Видання написало, що під час переговорів Макрон попереджав, що США "можуть зрадити" Україну і Європу щодо питання територій.

Водночас канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявляв про те, що спецпредставник президента США Стів Віткофф і зять американського лідера Джаред Кушнер "грають в ігри" як з Україною, так і з Європою.

Зі свого боку президент Фінляндії Александер Стубб зазначав, що Україну не можна залишати наодинці в переговорах із Віткоффом і Кушнером.

Такі чутки з'явилися після того, як стало відомо про мирний план США з 28 пунктів. Зокрема, передбачалося, що Україна має віддати Росії всю Донецьку та Луганську області.

Читайте РБК-Україна в Google News
ФранціяСполучені Штати АмерикиЕммануель МакронМирні переговориВійна в Україні