Між Європою і США немає недовіри в питанні України, - Макрон

Європа і США мають бути єдині в роботі над встановленням миру між Україною і Росією. Жодної недовіри немає.
Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
"Єдність між американцями та європейцями щодо українського питання має вирішальне значення. І я повторюю знову і знову: нам потрібно працювати разом", - сказав французький лідер журналістам під час візиту до Китаю.
За словами Макрона, європейські країни вітають мирні зусилля США.
"Сполучені Штати Америки потребують європейців, щоб вести ці мирні зусилля", - додав президент.
Також він спростував чутки про те, що він попереджав президента України Володимира Зеленського та європейських лідерів про можливість зради з боку США в питанні українських територій.
Нагадаємо, вчора, 4 грудня, Spiegel оприлюднив нібито стенограму секретної наради європейських лідерів із президентом України Володимиром Зеленським.
Видання написало, що під час переговорів Макрон попереджав, що США "можуть зрадити" Україну і Європу щодо питання територій.
Водночас канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявляв про те, що спецпредставник президента США Стів Віткофф і зять американського лідера Джаред Кушнер "грають в ігри" як з Україною, так і з Європою.
Зі свого боку президент Фінляндії Александер Стубб зазначав, що Україну не можна залишати наодинці в переговорах із Віткоффом і Кушнером.
Такі чутки з'явилися після того, як стало відомо про мирний план США з 28 пунктів. Зокрема, передбачалося, що Україна має віддати Росії всю Донецьку та Луганську області.