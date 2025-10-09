"Пошлины приносят мир": Трамп заявил, что его экономическая политика останавливает войны

Пошлины Трампа

В апреле Трамп ввел пошлины на импорт для более 180 стран мира. Размеры тарифов колебались от 10 до 50%.

После нескольких отсрочек, с 1 августа США ввели пошлины в отношении 40 стран мира, с которыми на тот момент не были заключены индивидуальных торговых договоров.

Позже стало известно, что Вашингтон готов давить на страны G7 для введения ими пошлин от 50 до 100% для Индии и Китая за покупку ими российской нефти.

С 1 ноября США вводят новую 25% пошлину на поставки больших и средних грузовиков из-за рубежа.