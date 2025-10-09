RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

"Пошлины приносят мир": Трамп заявил, что его экономическая политика останавливает войны

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Пошлины являются важной частью моей способности заключать мирные соглашения. Соединенные Штаты не будут иметь дело с теми, кто воюет.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Тарифы принесли мир в мир, я вам говорю. Они принесли мир во всем мире. Тарифы дают вам огромный путь к миру и спасению миллионов жизней, просто миллионов и миллионов жизней", - сказал он в интервью Fox News.

Глава государства также подчеркнул, что его тарифы способствовали согласию Индии и Пакистана достичь перемирия в начале этого года.

Пошлины Трампа

В апреле Трамп ввел пошлины на импорт для более 180 стран мира. Размеры тарифов колебались от 10 до 50%.

После нескольких отсрочек, с 1 августа США ввели пошлины в отношении 40 стран мира, с которыми на тот момент не были заключены индивидуальных торговых договоров.

Позже стало известно, что Вашингтон готов давить на страны G7 для введения ими пошлин от 50 до 100% для Индии и Китая за покупку ими российской нефти.

С 1 ноября США вводят новую 25% пошлину на поставки больших и средних грузовиков из-за рубежа.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиДональд ТрампТарифы