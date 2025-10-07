ua en ru
Вт, 07 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Новый тариф от Трампа: с 1 ноября США облагают импортные грузовики 25% пошлиной

США, Вторник 07 октября 2025 06:20
UA EN RU
Новый тариф от Трампа: с 1 ноября США облагают импортные грузовики 25% пошлиной Трамп вводит 25% пошлину на импорт грузовиков (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

С начала ноября в США изменятся правила для импортеров грузового транспорта — вводится новая 25-процентная пошлина, которая затронет поставки крупных и средних грузовиков из-за рубежа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию информационного агентства Reuters.

Президент США Дональд Трамп утвердил решение о введении 25-процентной пошлины на импорт средних и крупных грузовиков. Документ вступит в силу с 1 ноября 2025 года и затронет широкий спектр транспортных средств, включая грузовики, автобусы, мусоровозы и спецтехнику.

В сообщении говорится, что новая мера распространяется на все транспортные средства средней и тяжелой грузоподъемности, прибывающие в Соединенные Штаты из-за рубежа. Это решение направлено на поддержку американского автопрома и снижение зависимости от импорта.

Что изменится для производителей и рынка

Сообщается, что под действие пошлины попадут грузовые автомобили, коммунальные машины, школьные и маршрутные автобусы, тягачи с прицепами, а также полуприцепы и другая специализированная техника.

Эксперты прогнозируют, что нововведение приведет к росту цен на коммерческие автомобили и усилит давление на иностранных производителей, работающих на американском рынке.

В Белом доме считают, что новая пошлина поможет создать дополнительные стимулы для внутреннего производства и повысит занятость в автомобильном секторе. При этом для американских покупателей это может означать постепенное удорожание импортных моделей.

Продолжение торговой политики

Это уже не первое решение администрации Трампа, направленное на защиту национальных производителей. В конце сентября президент объявил о введении новых пошлин на импорт древесины и изделий из дерева — 10% на пиломатериалы и 25% на кухонные шкафы и мягкую мебель.

Напоминаем, что президент США Дональд Трамп на встрече с высшим военным руководством заявил о намерении укрепить вооруженные силы страны и подчеркнул, что его цель — вернуть Америке статус мощнейшей военной державы, чтобы обеспечить безопасность и глобальное лидерство.

Отметим, что госсекретарь США Марк Рубио сообщил, что Республиканская партия уже определилась с тем, кто будет баллотироваться на пост президента страны на следующих выборах, и подчеркнул, что официальное объявление об этом ожидается в ближайшее время.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дональд Трамп Соединенные Штаты Америки
Новости
"Фламинго" уже бьют по России? Зеленский намекнул на удары украинскими ракетами
"Фламинго" уже бьют по России? Зеленский намекнул на удары украинскими ракетами
Аналитика
Новая угроза? Смогут ли противники Украины победить на выборах в Чехии
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина Новая угроза? Смогут ли противники Украины победить на выборах в Чехии