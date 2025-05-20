Пакистан и Индия договорились развести войска до конца мая

Пакистан и Индия согласовали развести дополнительные военные подкрепления с линии контроля в Кашмире до позиций мирного времени до конца мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP .

"Войска будут возвращены на позиции, которые занимали до начала конфликта, до конца мая", - отметил анонимный пакистанский чиновник в комментарии AFP.

Как пишет издание, договоренность предусматривает поэтапное разведение войск и вооружения с линии контроля - демаркационной линии, разделяющей индийскую и пакистанскую части Кашмира, которая является одной из самых напряженных в мире.

Индийская армия ранее сообщила, что стороны согласились на "немедленные меры" для снижения концентрации войск на границах. Хотя изначально планировалось завершить эти шаги за 10 дней, некоторые трудности вызвали задержки.

Конфликт, длившийся четыре дня в прошлом месяце, унес жизни более 70 человек и произошел после нападения вооруженных на туристов в индийской части Кашмира.

Нью-Дели обвинил Исламабад в поддержке боевиков, однако Пакистан это отрицает.

Последняя эскалация началась 7 мая, когда Индия нанесла удары по якобы "террористическим лагерям" на территории Пакистана, что вызвало ответную реакцию Исламабада.

Военное противостояние включало боевые действия с использованием беспилотников, ракет, артиллерии и воздушных ударов. Оно резко прекратилось после объявления президентом США Дональдом Трампом перемирия, которое до сих пор действует.

Кашмир с мусульманским большинством - спорный регион, ставший причиной нескольких войн между Индией и Пакистаном с момента их независимости в 1947 году.