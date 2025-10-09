UA

"Мита приносять мир": Трамп заявив, що його економічна політика зупиняє війни

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Мита є важливою частиною моєї здатності укладати мирні угоди. Сполучені Штати не будуть мати справу з тими, хто воює.

Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Тарифи принесли мир у світ, я вам кажу. Вони принесли мир у світ. Тарифи дають вам величезний шлях до миру і порятунку мільйонів життів, просто мільйонів і мільйонів життів", - сказав він в інтерв'ю Fox News.

Глава держави також наголосив, що його тарифи сприяли згоді Індії та Пакистану досягти перемир'я на початку цього року.

Мита Трампа

У квітні Трамп запровадив мита на імпорт для понад 180 країн світу. Розміри тарифів коливалися від 10 до 50%.

Після кількох відтермінувань, з 1 серпня США ввели мита щодо 40 країн світу, з якими на той момент не були укладені індивідуальні торговельні договори.

Згодом стало відомо, що Вашингтон готовий тиснути на країни G7 для запровадження ними мит від 50 до 100% для Індії та Китаю за купівлю ними російської нафти.

З 1 листопада США запроваджують нове 25% мито на поставки великих і середніх вантажівок з-за кордону.

