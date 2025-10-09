"Мита приносять мир": Трамп заявив, що його економічна політика зупиняє війни

"Тарифи принесли мир у світ, я вам кажу. Вони принесли мир у світ. Тарифи дають вам величезний шлях до миру і порятунку мільйонів життів, просто мільйонів і мільйонів життів", - сказав він в інтерв'ю Fox News.

Глава держави також наголосив, що його тарифи сприяли згоді Індії та Пакистану досягти перемир'я на початку цього року.