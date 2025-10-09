"Пошлины приносят мир": Трамп заявил, что его экономическая политика останавливает войны
Пошлины являются важной частью моей способности заключать мирные соглашения. Соединенные Штаты не будут иметь дело с теми, кто воюет.
Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
"Тарифы принесли мир в мир, я вам говорю. Они принесли мир во всем мире. Тарифы дают вам огромный путь к миру и спасению миллионов жизней, просто миллионов и миллионов жизней", - сказал он в интервью Fox News.
Глава государства также подчеркнул, что его тарифы способствовали согласию Индии и Пакистана достичь перемирия в начале этого года.
Пошлины Трампа
В апреле Трамп ввел пошлины на импорт для более 180 стран мира. Размеры тарифов колебались от 10 до 50%.
После нескольких отсрочек, с 1 августа США ввели пошлины в отношении 40 стран мира, с которыми на тот момент не были заключены индивидуальных торговых договоров.
Позже стало известно, что Вашингтон готов давить на страны G7 для введения ими пошлин от 50 до 100% для Индии и Китая за покупку ими российской нефти.
С 1 ноября США вводят новую 25% пошлину на поставки больших и средних грузовиков из-за рубежа.