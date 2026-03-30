Месяц за три не всегда считают: Верховный суд объяснил нюанс с пенсиями военных

14:01 30.03.2026 Пн
2 мин
Кому из военных может не хватить стажа?
aimg Татьяна Веремеева
Месяц за три не всегда считают: Верховный суд объяснил нюанс с пенсиями военных Фото: Как считают стаж военным в Украине? (Getty Images)

При расчете военной пенсии не всегда каждый месяц службы в зоне боевых действий засчитывается за три. Верховный суд четко объяснил, в каких случаях эта норма не действует.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Волынский областной ТЦК и СП.

Читайте также: Пенсии военным и их семьям: когда назначается и какие размеры

В чем суть решения

Верховный суд отметил, что при назначении досрочной пенсии по возрасту для участников боевых действий правило "месяц за три" не применяется. То есть стаж в таком случае считается по общим правилам - без льготного умножения.

Суд пояснил, что досрочная пенсия для УБД исчисляется в соответствии с общим страховым стажем. Эти правила определяет закон №1058-IV.

В то же время льготное зачисление службы (когда месяц считается за три) предусмотрено для других видов пенсий - в частности, за выслугу лет, но не для досрочной пенсии по возрасту.

Что это означает для военных

На практике это означает, что даже участие в боевых действиях не дает автоматического умножения стажа. Он считается фактически - без коэффициента ×3. Из-за этого может не хватить лет для досрочного выхода на пенсию

В ТЦК также подчеркивают, что Пенсионный фонд действует правомерно, если не применяет льготный коэффициент в таких случаях.

В то же время есть и дополнительные условия:

  • период пребывания в плену засчитывается в страховой стаж;
  • 6 месяцев после освобождения учитываются только при условии уплаты взносов.

Кто может выйти на пенсию раньше

Право на досрочную пенсию имеют:

  • участники боевых действий;
  • лица с инвалидностью вследствие войны.

Выйти на пенсию мужчины могут с 55 лет, а женщины - с 50 лет. В то же время следует учитывать, что нужен стаж не менее 25 лет для мужчин и не менее 20 лет для женщин.

Ранее РБК-Украина писало, что военные с инвалидностью, полученной во время службы или боевых действий, имеют право на досрочную пенсию по возрасту. Мы рассказывали об условиях назначения, необходимых документах и минимальном размере выплат, который не может быть ниже 210% прожиточного минимума.

Кроме того, военные могут выйти на пенсию за выслугу от 25 лет, а участие в боевых действиях существенно влияет на ее размер. В частности, один месяц службы на фронте засчитывается как три, что увеличивает стаж и будущие пенсионные выплаты.

