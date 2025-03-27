Пенсии военным и их семьям: когда назначается и какие размеры

Для военнослужащих в Украине предусмотрены следующие виды пенсий: за выслугу лет и по инвалидности. Кроме того, члены семьи погибшего/умершего военнослужащего имеют право на пенсию в связи с потерей кормильца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление ПФУ в Донецкой области.

На пенсию за выслугу лет имеют право:

военнослужащие, которые с 1 октября 2020 года или после этой даты на день увольнения имеют выслугу 25 календарных лет и более,

или достигли на день увольнения со службы 45-летнего возраста, при наличии страхового стажа 25 лет и более, из которых не менее 12 календарных лет и 6 месяцев составляет военная служба или служба в органах внутренних дел, Национальной полиции, Службе судебной охраны, государственной пожарной охране, Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины, органах и подразделениях гражданской защиты, налоговой милиции, Государственной уголовно-исполнительной службе Украины.

Пенсия по инвалидности назначается при следующих условиях:

если военнослужащие стали лицами с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья, заболевания, полученных во время защиты Родины, выполнения обязанностей военной службы;

если военнослужащие стали лицами с инвалидностью вследствие заболевания, несчастного случая при прохождении военной службы.

Группы и причины инвалидности, а также время ее наступления устанавливаются медико-социальными экспертными комиссиями.

На пенсию в связи с потерей кормильца имеют право:

члены семей военнослужащих, погибших вследствие выполнения воинских обязанностей, и семьи военнослужащих, умерших вследствие увечья, не связанного с выполнением обязанностей военной службы, или вследствие заболевания, связанного с прохождением службы, если они были на его иждивении и потеряли постоянный и основной источник средств к существованию.

Пенсия в связи с потерей кормильца назначается, если кормилец умер в период прохождения службы или не позднее 3-х месяцев после увольнения со службы или позднее этого срока, но вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы, а семьям пенсионеров - если кормилец умер в период получения пенсии или не позднее 5 лет после прекращения ее выплаты.

При этом семьи военнослужащих, пропавших без вести в период боевых действий, приравниваются к семьям погибших на фронте.

Право на пенсию в связи с потерей кормильца имеют нетрудоспособные члены семей погибших, умерших или пропавших без вести военнослужащих, лиц, имеющих право на пенсию по этому закону, которые находились на их иждивении.

Независимо от пребывания на иждивении кормильца пенсия назначается:

нетрудоспособным детям в возрасте до 18 лет, а также детям до 23 лет, которые являются студентами дневной формы обучения в учебных заведениях, при условии, что они потеряли основной источник средств к существованию;

нетрудоспособным родителям и жене (мужу) военнослужащих, лиц, имеющих право на пенсию по этому закону, погибших или умерших или пропавших без вести в период прохождения службы или позже вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, имевших место во время службы.

Право на пенсию военнослужащих сохраняется в случае их призыва на военную службу.

Размеры пенсий

Пенсии военнослужащих исчисляются из размера денежного обеспечения, учитывая соответствующие оклады по должности, воинскому званию, процентную надбавку за выслугу лет, ежемесячные дополнительные виды денежного обеспечения.

Размеры пенсий в зависимости от их вида составляют:

за выслугу лет - 50-70% денежного обеспечения, в зависимости от продолжительности выслуги;

по инвалидности - 40-100% денежного обеспечения, в зависимости от группы и причины инвалидности;

в случае потери кормильца - 30-70% на одного иждивенца, в зависимости от причины смерти.

Напомним, количество пенсионеров в Украине на 1 января 2025 года составляло 10,344 млн человек. Распределение пенсионеров по видам назначенных выплат было следующим: