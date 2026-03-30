Місяць за три не завжди рахують: Верховний суд пояснив нюанс із пенсіями військових
Під час розрахунку військової пенсії не завжди кожен місяць служби у зоні бойових дій зараховується за три. Верховний суд чітко пояснив, у яких випадках ця норма не діє.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Волинський обласний ТЦК та СП.
У чому суть рішення
Верховний суд зазначив, що при призначенні дострокової пенсії за віком для учасників бойових дій правило "місяць за три" не застосовується. Тобто стаж у такому випадку рахується за загальними правилами - без пільгового множення.
Суд пояснив, що дострокова пенсія для УБД обчислюється відповідно до загального страхового стажу. Ці правила визначає закон №1058-IV.
Водночас пільгове зарахування служби (коли місяць рахується за три) передбачене для інших видів пенсій - зокрема, за вислугу років, але не для дострокової пенсії за віком.
Що це означає для військових
На практиці це означає, що навіть участь у бойових діях не дає автоматичного множення стажу. Він рахується фактично - без коефіцієнта ×3. Через це може не вистачити років для дострокового виходу на пенсію
У ТЦК також підкреслюють, що Пенсійний фонд діє правомірно, якщо не застосовує пільговий коефіцієнт у таких випадках.
Водночас є і додаткові умови:
- період перебування в полоні зараховується до страхового стажу;
- 6 місяців після звільнення враховуються лише за умови сплати внесків.
Хто може вийти на пенсію раніше
Право на дострокову пенсію мають:
- учасники бойових дій;
- особи з інвалідністю внаслідок війни.
Вийти на пенсію чоловіки можуть з 55 років, а жінки - з 50 років. Водночас варто враховувати, що потрібен стаж не менше 25 років для чоловіків та не менше 20 років для жінок.
