Майские заморозки ударили по урожаю? Какие культуры не выдержали холода
В Украинском гидрометеорологическом центре подвели "погодные итоги" за первую декаду мая 2025 года. Кроме того, украинцам рассказали, какие растения пострадали от майских заморозков больше всего.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УкрГМЦ.
Соответствовало ли начало мая климатической норме
Согласно обзору агрометеорологических условий, в первой декаде мая текущего года в Украине преобладала прохладная с осадками погода:
- средняя суточная температура воздуха в самые холодные дни была ниже нормы на 5-8°C;
- продолжительность солнечного света оказалась значительно меньше нормы (в большинстве дней было облачно);
- почти на всей территории страны отмечались заморозки в воздухе, на поверхности почвы и на высоте 2 см.
"Уровень средней декадной температуры воздуха на большей части территории страны соответствовал показателям характерным для конца апреля", - отметили эксперты.
Кроме того, в начале мая синоптики фиксировали немало осадков различного типа:
- в большинстве областей отмечались умеренные и сильные дожди в сопровождении гроз (порой - с градом);
- на высокогорье Карпат выпадал мокрый снег и снег, временно образовывался снежный покров высотой до 15 см.
Количество осадков в первой декаде мая (инфографика: facebook.com/UkrHMC)
Как майская погода повлияла на развитие растений
В УкрГМЦ рассказали, что в целом агрометеорологические условия первой декады мая были удовлетворительными для вегетации всех сельскохозяйственных культур вследствие:
- умеренного температурного режима;
- отсутствия очень высоких температур воздуха.
Кроме того, более медленное (чем в предыдущий период) накопление эффективного тепла "создавало благоприятные условия для начальной вегетации яровых культур".
Какие растения пострадали от майских заморозков
В то же время, по словам экспертов, опасным для растений явлением (как и в предыдущий период) в начале мая были:
- заморозки на поверхности почвы;
- заморозки на высоте 2 см;
- местами - заморозки в воздухе.
Уточняется, что согласно сообщению агрометеорологов, майские заморозки в Украине нанесли ущерб:
- плодовым культурам;
- огородным культурам;
- бахчевым культурам;
- виноградникам;
- всходам теплолюбивых культур;
- местами - посевам озимого рапса и ярового ячменя.
Публикация УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Напомним, недавно мы рассказывали, что Карпаты накрыла "майская зима". На высокогорье фиксировали густой туман и минусовую температуру. Землю, деревья и здания засыпало снегом.
Учитывая такую ситуацию спасатели призывали туристов быть особенно внимательными и даже воздерживаться от походов в горы.
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