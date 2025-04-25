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Более +30 в апреле? В каких городах температура побила рекорды (карта)

Пятница 25 апреля 2025 16:58
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Более +30 в апреле? В каких городах температура побила рекорды (карта) Апрель установил в Украине немало температурных рекордов (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В Украинском гидрометеорологическом центре рассказали о ряде новых температурных рекордов. Их зафиксировали в разных городах Украины в течение 24 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УкрГМЦ в Facebook.

Где зафиксировали новые температурные рекорды: список городов

Согласно информации Укргидрометцентра, в течение четверга, 24 апреля, температура воздуха превысила предыдущие показатели за этот день в девяти городах Украины:

  • в Сумах - 30,1°C;
  • в Виннице - 28,1°C;
  • в Николаеве - 27,6°C;
  • в Киеве - 27,4°C;
  • в Харькове - 27,3°C;
  • в Чернигове - 26,8°C;
  • в Полтаве - 26,4°C;
  • в Херсоне - 26,2°C;
  • в Хмельницком - 25,4°C.

Более +30 в апреле? В каких городах температура побила рекорды (карта)Температурные рекорды в Украине 24 апреля (карта: facebook.com/UkrHMC)

Эксперты Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского подтвердили: согласно данным объединенной гидрометеорологической станции "Киев", 24 апреля в столице был зафиксирован рекорд максимальной температуры воздуха для этой даты.

"Температура воздуха после полудня достигла 27,4°C, что на 0,4°C выше, чем в 1950 году", - уточнили в пресс-службе учреждения в Facebook.

Более +30 в апреле? В каких городах температура побила рекорды (карта)Публикация ЦГО имени Бориса Срезневского (скриншот: facebook.com/CGO.Official)

Чего ждать от погоды в ближайшее время: прогноз

Синоптики Украинского гидрометеорологического центра опубликовали также прогноз погоды на ближайшие дни.

Отмечается, что в течение 26-28 апреля характер погоды в Украине резко изменится.

"В ближайшие сутки через нашу территорию с севера на юг переместится холодный атмосферный фронт, обусловив кратковременные дожди с грозами и открыв путь арктическому воздуху из северных широт, что приведет к интенсивному росту давления", - рассказали в УкрГМЦ.

Отмечается, что такой "северный процесс" повлечет холодную погоду - даже с ночными заморозками (в большинстве областей - на поверхности почвы).

"Поскольку ночь на понедельник (28 апреля, - Ред.) ожидаем самой холодной, то в северных, центральных и восточных областях заморозки вероятны также в воздухе", - подытожили эксперты.

Напомним, несколько ранее украинцев предупредили об опасной погоде в большинстве областей Украины.

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