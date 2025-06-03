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Мир стремительно теряет лед: почти 40% ледников уже не спасти - исследование

Вторник 03 июня 2025 16:27
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Мир стремительно теряет лед: почти 40% ледников уже не спасти - исследование Фото: Таяние ледников (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Почти 40% мировых ледников уже обречены на исчезновение. Ситуацию уже не удастся спасти, даже если глобальное потепление остановится немедленно.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Ученые подсчитали, что ледники в конце концов потеряют 39% своей массы по сравнению с 2020 годом. Этот процесс уже необратим и приведет к повышению уровня мирового океана минимум на 113 мм.

Почему это важно

При сохранении нынешней климатической политики потери могут достичь 76%. Это станет катастрофой для стран, которые зависят от талой воды для орошения, энергетики и питьевого водоснабжения.

"Потерять 39% массы ледников - это еще шанс на адаптацию. 76% - это уже предел, когда приспособиться будет невозможно", - пояснил гляциолог Джеймс Киркгем из International Cryosphere Climate Initiative.

Детали исследования

Ученые смоделировали динамику ледников на несколько веков вперед, используя восемь моделей. Сценарии показывают: каждое повышение температуры на 0,1°C между 1,5 и 3°C приводит к потере еще 2% массы ледников.

По словам исследователей, даже в лучшем случае (стабилизация температур) 15-55% ледникового льда все равно исчезнет. Но все модели сходятся в одном: чем теплее, тем больше потерь.

В 2015 году почти 200 стран подписали Парижское климатическое соглашение, обязавшись ограничить потепление до 2°C и стремиться к 1,5°C. Однако нынешний курс ведет к повышению температуры до 2,9°C к 2100 году.

Регионы наибольшего риска

Особенно уязвимыми являются ледники:

  • Западной Канады и США;
  • Северо-восточной Канады;
  • Скандинавии;
  • Российской Арктики.

Ученые отмечают, что мир теряет лед - и быстрее, чем кажется. Но каждое действие для уменьшения потепления дает шанс спасти хотя бы часть этого хрупкого ресурса.

Ранее РБК-Украина писало, что за последние 23 года ледники потеряли 6,5 триллиона тонн льда, повысив уровень моря на 18 мм. Таяние ускоряется, и это угрожает водоснабжению миллионов людей, производству энергии и прибрежным районам. Учёные предупреждают: ледники - один из самых точных индикаторов климатических изменений.

Мы также рассказывали, что в ближайшие пять лет мир, вероятно, переживет новый температурный рекорд, а отметка +1,5°C будет превышена как минимум раз. Впервые появилась вероятность, что температура вырастет до +2°C к 2030 году. Это повышает риск экстремальных погодных явлений, нарушает климатические цели и угрожает экосистемам.

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