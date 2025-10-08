Местные выборы во время войны невозможны. Рада закрепила непрерывность власти

На заседании в среду, 8 октября, Верховная Рада приняла постановление 14031 о непрерывности функционирования представительных органов местного самоуправления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Верховную Раду.

"Речь идет о сельских, поселковых, городских, районных в городах, районных, областных советах, а также о сельских, поселковых и городских головах", - сказано в сообщении.

Документ предлагает, в частности:

признать, что организация подготовки и проведения местных выборов с соблюдением национального законодательства, европейских стандартов демократических выборов невозможны в условиях военной агрессии РФ против Украины;

подчеркнуть, что ответственность за невозможность своевременной организации подготовки и проведения местных выборов несет Россия;

констатировать, что устойчивое функционирование органов местного самоуправления и осуществления ими полномочий, являются обязательными условиями соблюдения принципа непрерывности власти, обеспечения правопорядка, национальной безопасности, обороны государства и жизнедеятельности территориальных общин;

Постановление подтверждает, что сельские, поселковые, городские, районные и областные советы, а также сельские, поселковые и городские головы продолжают выполнять свои полномочия, кроме тех, чьи полномочия досрочно прекращены. Они остаются в должности до избрания нового состава соответствующего совета и председателя на следующих местных выборах.

Также постановлением указано, что после завершения вооруженной агрессии РФ и отмены военного положения местные выборы будут проводиться в соответствии с Конституцией, Избирательным кодексом и законами Украины.

Кроме того, призывается международное сообщество поддерживать Украину для обеспечения непрерывного функционирования органов местного самоуправления во время войны.