ua en ru
Ср, 08 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Местные выборы во время войны невозможны. Рада закрепила непрерывность власти

Украина, Среда 08 октября 2025 12:25
UA EN RU
Местные выборы во время войны невозможны. Рада закрепила непрерывность власти Фото: Рада поддержала постановление 14031 (facebook com lunchenkovaleriy)
Автор: Наталья Кава

На заседании в среду, 8 октября, Верховная Рада приняла постановление 14031 о непрерывности функционирования представительных органов местного самоуправления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Верховную Раду.

"Речь идет о сельских, поселковых, городских, районных в городах, районных, областных советах, а также о сельских, поселковых и городских головах", - сказано в сообщении.

Местные выборы во время войны невозможны. Рада закрепила непрерывность власти

Документ предлагает, в частности:

  • признать, что организация подготовки и проведения местных выборов с соблюдением национального законодательства, европейских стандартов демократических выборов невозможны в условиях военной агрессии РФ против Украины;
  • подчеркнуть, что ответственность за невозможность своевременной организации подготовки и проведения местных выборов несет Россия;
  • констатировать, что устойчивое функционирование органов местного самоуправления и осуществления ими полномочий, являются обязательными условиями соблюдения принципа непрерывности власти, обеспечения правопорядка, национальной безопасности, обороны государства и жизнедеятельности территориальных общин;

Постановление подтверждает, что сельские, поселковые, городские, районные и областные советы, а также сельские, поселковые и городские головы продолжают выполнять свои полномочия, кроме тех, чьи полномочия досрочно прекращены. Они остаются в должности до избрания нового состава соответствующего совета и председателя на следующих местных выборах.

Также постановлением указано, что после завершения вооруженной агрессии РФ и отмены военного положения местные выборы будут проводиться в соответствии с Конституцией, Избирательным кодексом и законами Украины.

Кроме того, призывается международное сообщество поддерживать Украину для обеспечения непрерывного функционирования органов местного самоуправления во время войны.

Выборы в Украине

Проведение внеочередных выборов президента Украины и народных депутатов во время военного положения остается возможным, однако организация голосования в военных условиях связана с большими рисками для политической стабильности страны. Самая серьезная угроза - невозможность обеспечить полную безопасность избирателей из-за постоянных обстрелов на всей территории Украины.

Стоит напомнить, что 26 октября в Украине должны были бы состояться очередные местные выборы, но из-за военного положения провести их невозможно.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина готова к выборам, но их проведение возможно только при условии полного прекращения огня на суше, в небе и на море.

А спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в интервью РБК-Украина отмечал, что Украина готовится к выборам после завершения военного положения. По его словам, это будут уникальные выборы.

Также, по данным Politico, во время встречи с фракцией "Слуга народа" Зеленский якобы заявил о готовности участвовать в любых выборах после завершения войны. Однако источники утверждают: настоящая тема разговора была совсем другой.

Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Верховная рада
Новости
Не открывайте окна: в Прилуках сильное задымление после удара РФ по нефтебазе
Не открывайте окна: в Прилуках сильное задымление после удара РФ по нефтебазе
Аналитика
ЗАЭС в темноте. Зачем россияне отключили станцию и есть ли угроза ядерной катастрофы
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина ЗАЭС в темноте. Зачем россияне отключили станцию и есть ли угроза ядерной катастрофы