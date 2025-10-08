Местные выборы во время войны невозможны. Рада закрепила непрерывность власти
На заседании в среду, 8 октября, Верховная Рада приняла постановление 14031 о непрерывности функционирования представительных органов местного самоуправления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Верховную Раду.
"Речь идет о сельских, поселковых, городских, районных в городах, районных, областных советах, а также о сельских, поселковых и городских головах", - сказано в сообщении.
Документ предлагает, в частности:
- признать, что организация подготовки и проведения местных выборов с соблюдением национального законодательства, европейских стандартов демократических выборов невозможны в условиях военной агрессии РФ против Украины;
- подчеркнуть, что ответственность за невозможность своевременной организации подготовки и проведения местных выборов несет Россия;
- констатировать, что устойчивое функционирование органов местного самоуправления и осуществления ими полномочий, являются обязательными условиями соблюдения принципа непрерывности власти, обеспечения правопорядка, национальной безопасности, обороны государства и жизнедеятельности территориальных общин;
Постановление подтверждает, что сельские, поселковые, городские, районные и областные советы, а также сельские, поселковые и городские головы продолжают выполнять свои полномочия, кроме тех, чьи полномочия досрочно прекращены. Они остаются в должности до избрания нового состава соответствующего совета и председателя на следующих местных выборах.
Также постановлением указано, что после завершения вооруженной агрессии РФ и отмены военного положения местные выборы будут проводиться в соответствии с Конституцией, Избирательным кодексом и законами Украины.
Кроме того, призывается международное сообщество поддерживать Украину для обеспечения непрерывного функционирования органов местного самоуправления во время войны.
Выборы в Украине
Проведение внеочередных выборов президента Украины и народных депутатов во время военного положения остается возможным, однако организация голосования в военных условиях связана с большими рисками для политической стабильности страны. Самая серьезная угроза - невозможность обеспечить полную безопасность избирателей из-за постоянных обстрелов на всей территории Украины.
Стоит напомнить, что 26 октября в Украине должны были бы состояться очередные местные выборы, но из-за военного положения провести их невозможно.
Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина готова к выборам, но их проведение возможно только при условии полного прекращения огня на суше, в небе и на море.
А спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в интервью РБК-Украина отмечал, что Украина готовится к выборам после завершения военного положения. По его словам, это будут уникальные выборы.
Также, по данным Politico, во время встречи с фракцией "Слуга народа" Зеленский якобы заявил о готовности участвовать в любых выборах после завершения войны. Однако источники утверждают: настоящая тема разговора была совсем другой.
