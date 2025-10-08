Місцеві вибори під час війни неможливі. Рада закріпила безперервність влади

На засіданні у середу, 8 жовтня, Верховна Рада прийняла постанову 14031 про безперервність функціонування представницьких органів місцевого самоврядування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Верховну Раду.

"Мова йде про сільські, селищні, міські, районні у містах, районні, обласні ради, а також про сільських, селищних і міських голів", - сказано у повідомленні.

Документ пропонує, зокрема:

визнати, що організація підготовки та проведення місцевих виборів із дотриманням національного законодавства, європейських стандартів демократичних виборів є неможливими в умовах військової агресії РФ проти України;

наголосити, що відповідальність за неможливість своєчасної організації підготовки та проведення місцевих виборів несе Росія;

констатувати, що стале функціонування органів місцевого самоврядування та здійснення ними повноважень, є обов’язковими умовами дотримання принципу безперервності влади, забезпечення правопорядку, національної безпеки, оборони держави та життєдіяльності територіальних громад;

Постанова підтверджує, що сільські, селищні, міські, районні та обласні ради, а також сільські, селищні та міські голови продовжують виконувати свої повноваження, крім тих, чиї повноваження достроково припинені. Вони залишаються на посаді до обрання нового складу відповідної ради та голови на наступних місцевих виборах.

Також постановою зазначено, що після завершення збройної агресії РФ і скасування воєнного стану місцеві вибори проводитимуться відповідно до Конституції, Виборчого кодексу та законів України.

Крім того, закликається міжнародне співтовариство підтримувати Україну для забезпечення безперервного функціонування органів місцевого самоврядування під час війни.