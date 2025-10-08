Місцеві вибори під час війни неможливі. Рада закріпила безперервність влади
На засіданні у середу, 8 жовтня, Верховна Рада прийняла постанову 14031 про безперервність функціонування представницьких органів місцевого самоврядування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Верховну Раду.
"Мова йде про сільські, селищні, міські, районні у містах, районні, обласні ради, а також про сільських, селищних і міських голів", - сказано у повідомленні.
Документ пропонує, зокрема:
- визнати, що організація підготовки та проведення місцевих виборів із дотриманням національного законодавства, європейських стандартів демократичних виборів є неможливими в умовах військової агресії РФ проти України;
- наголосити, що відповідальність за неможливість своєчасної організації підготовки та проведення місцевих виборів несе Росія;
- констатувати, що стале функціонування органів місцевого самоврядування та здійснення ними повноважень, є обов’язковими умовами дотримання принципу безперервності влади, забезпечення правопорядку, національної безпеки, оборони держави та життєдіяльності територіальних громад;
Постанова підтверджує, що сільські, селищні, міські, районні та обласні ради, а також сільські, селищні та міські голови продовжують виконувати свої повноваження, крім тих, чиї повноваження достроково припинені. Вони залишаються на посаді до обрання нового складу відповідної ради та голови на наступних місцевих виборах.
Також постановою зазначено, що після завершення збройної агресії РФ і скасування воєнного стану місцеві вибори проводитимуться відповідно до Конституції, Виборчого кодексу та законів України.
Крім того, закликається міжнародне співтовариство підтримувати Україну для забезпечення безперервного функціонування органів місцевого самоврядування під час війни.
Вибори в Україні
Проведення позачергових виборів президента України та народних депутатів під час воєнного стану залишається можливим, проте організація голосування у воєнних умовах пов’язана з великими ризиками для політичної стабільності країни. Найсерйозніша загроза - неможливість забезпечити повну безпеку виборців через постійні обстріли на всій території України.
Варто нагадати, що 26 жовтня в Україні мали б відбутись чергові місцеві вибори, але через воєнний стан провести їх неможливо.
Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна готова до виборів, але їх проведення можливе лише за умови повного припинення вогню на суші, в небі та на морі.
А спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук в інтерв'ю РБК-Україна зазначав, що Україна готується до виборів після завершення воєнного стану. За його словами, це будуть унікальні вибори.
Також, за даними Politico, під час зустрічі з фракцією "Слуга народу" Зеленський нібито заявив про готовність брати участь у будь-яких виборах після завершення війни. Однак джерела стверджують: справжня тема розмови була зовсім іншою.
Детальніше про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.