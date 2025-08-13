ua en ru
Место встречи Трампа и Путина и анонс новых правил выезда из Украины: новости за 12 августа

Среда 13 августа 2025 06:30
Место встречи Трампа и Путина и анонс новых правил выезда из Украины: новости за 12 августа
Автор: Иван Носальский

В Белом доме назвали место встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина. Тем временем в Украине могут разрешить выезжать за границу мужчинам до 22 лет.

Более детально о том, что произошло во вторник, 12 августа, - в материале РБК-Украина.

В Белом доме назвали место встречи Трампа и Путина

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин встретятся в Анкоридже. Это самый большой город на Аляске, рассказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Она уточнила, что американский лидер "полон решимости" завершить войну России против Украины и остановить убийства.

Зеленский поручил правительству упростить пересечение границы для молодых украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству упростить пересечение государственной границы для молодых украинцев в возрасте до 22 лет.

Президент отметил, что это "положительная правильная история, которая поможет многим украинцам сохранить связи с Украиной и реализоваться в обучении в Украине".

Зеленский сообщил "хорошие новости" и рассказал, что произошло возле Доброполья

На Сумщине украинские силы освободили шесть оккупированных населенных пунктов и вышли на границу в двух точках, рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

При этом, по его словам, тем временем под Добропольем российские группы продвинулись на несколько километров.

"Обмен территориями" с Россией невозможен даже через референдум, - Стефанчук

Украина не может пойти на обмен территориями с Россией даже путем проведения референдума. Нарушение территориальной целостности противоречит закону, подчеркнул спикер Рады Руслан Стефанчук.

Он уточнил, что такой факт должны иметь в виду иностранные политики.

СБУ второй раз за неделю ударила по терминалу хранения "Шахедов" в Татарстане

Дроны Службы безопасности Украины 12 августа атаковали терминал хранения дронов-камикадзе "Шахед" в Татарстане.

В логистическом хабе, который попал под удар, россияне хранят готовые к использованию "Шахеды", а также иностранные комплектующие для них.

