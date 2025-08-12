В Белом доме назвали место встречи Трампа и Путина

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин встретятся в Анкоридже. Это самый большой город на Аляске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт.

"В пятницу утром президент Трамп отправится через всю страну в Анкоридж, штат Аляска, для двусторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным", - рассказала Ливитт.

Она уточнила, что американский лидер "полон решимости" завершить войну России против Украины и остановить убийства. По словам Ливитт, твердым предпочтением Трампа "всегда будет мир и партнерство", когда таких результатов можно достичь.

"На данный момент нет лидера в мире, который был бы более привержен предотвращению войн или их завершению, чем президент Дональд Трамп", - считает пресс-секретарь.

Также Ливитт уточнила, что такая встреча состоится, поскольку ее инициировал российский диктатор Владимир Путин. Он попросил о личном контакте с Трампом во время переговоров со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом.

По ее словам, цель встречи - дать Трампу и Путину возможность "лучше понять, как можно положить конец этой войне".

"Эта администрация действительно использовала все рычаги, приняла все меры для достижения мира путем дипломатического урегулирования", - считает Ливитт.

Анкоридж

Анкоридж - крупнейший город Аляски, расположенный на берегу залива Кука и окруженный горами Чугач. Он является экономическим и транспортным центром штата, соединяющим авиалиниями Азию и Северную Америку.

Здесь мягче климат, чем во многих других районах Аляски, что делает город удобным для жизни и туризма.