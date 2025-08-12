ua en ru
СБУ второй раз за неделю ударила по терминалу хранения "Шахедов" в Татарстане (видео)

Вторник 12 августа 2025 18:02
СБУ второй раз за неделю ударила по терминалу хранения "Шахедов" в Татарстане (видео) Иллюстративное фото: в России после атаки дронов на складе с "Шахедами" начался пожар (t.me/mchs_official)
Автор: Иван Носальский

Дроны Службы безопасности Украины сегодня, 12 августа, атаковали терминал хранения дронов-камикадзе "Шахед" в Татарстане.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ в Telegram.

Как отметили в СБУ, для атаки использовались дальнобойные дроны Центра спецопераций "А". В логистическом хабе, который попал под удар, россияне сохраняют готовые к использованию "Шахеды", а также иностранные комплектующие для них.

Такой склад находится в населенном пункте Кзыл-Юл на расстоянии 1300 километров от Украины.

В СБУ подчеркнули, что видео, которые сняли местные жители, подтверждают успешное поражение хаба. В его помещениях зафиксированы очаги возгорания.

Такая атака должна уменьшить возможности врага для "шахедного" террора Украины.

"Операции на предприятиях, обеспечивающих вооружением российскую военную машину, будут продолжаться и дальше", - заверили в Службе безопасности.

Первый удар

Напомним, 9 августа в Службе безопасности Украины сообщили, что их дроны поразили склад с "Шахедами" в Татарстане.

После атаки на складе вспыхнул пожар - один из дронов попал прямо в цель.

В СБУ отмечали, что такой терминал - это законная военная цель для Украины.

