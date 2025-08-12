СБУ второй раз за неделю ударила по терминалу хранения "Шахедов" в Татарстане (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ в Telegram .

Как отметили в СБУ, для атаки использовались дальнобойные дроны Центра спецопераций "А". В логистическом хабе, который попал под удар, россияне сохраняют готовые к использованию "Шахеды", а также иностранные комплектующие для них.



Такой склад находится в населенном пункте Кзыл-Юл на расстоянии 1300 километров от Украины.

В СБУ подчеркнули, что видео, которые сняли местные жители, подтверждают успешное поражение хаба. В его помещениях зафиксированы очаги возгорания.

Такая атака должна уменьшить возможности врага для "шахедного" террора Украины.

"Операции на предприятиях, обеспечивающих вооружением российскую военную машину, будут продолжаться и дальше", - заверили в Службе безопасности.