В Кременчуге после удара РФ запустили бесплатные автобусы через Днепр: подробности
В Кременчуге Полтавской области после удара РФ по мосту через Днепр запустили бесплатные автобусы с одного берега на другой через дамбу Кременчугского водохранилища.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram мэра Кременчуга Виталия Малецкого.
Отмечается, что автобусы будут курсировать с табличкой "Раковка - центр через г. Светловодск. Бесплатно". Первый рейс состоится в 11:30.
Маршрут следования:
Ул. Республиканская (конечная остановка №2 "Развилка") - ул. Макаренко - ул. И. Приходько - ул. В. Стуса - ул. Гайдамацкая - ул. Академика Герасимовича - с. Маламовка - с. Белецковка - г. Светловодск. Светловодск (Автостанция - ул. Героев Украины) - с. Власовка (ул. Молодежная) - с. Михайленки - с. Кривуши - г. Кременчуг (ул. Б. Хмельницкого - ул. Победы - ул. Университетская - ул. Небесной Сотни - остановка "Центр").
Обратный маршрут:
"Зуп. Центр" - ул. Небесной Сотни - ул. Университетская - ул. Победы - ул. Б. Хмельницкого - с. Кривуши - с. Михайленки - с. Власовка (ул. Молодежная) - г. Светловодск (Автостанция - ул. Героев Украины) - с. Белецковка - с. Маламовка - Кременчуг (ул. Академика Герасимовича - ул. Гайдамацкая - ул. В. Стуса - ул. И. Приходько - ул. Макаренко - ул. Республиканская, конечная остановка. №2 "Развилка").
По словам мэра города, ориентировочная продолжительность поездки - около 1 часа. Первое время автобусы будут отправляться в обоих направлениях по мере набора пассажиров, со временем будет введен график.
Расходы на перевозки компенсируются за счет Стабилизационного фонда Исполнительного комитета Кременчугского городского совета.
Удар по мосту через Днепр
Напомним, что сегодня ночью в Кременчуге Полтавской области оккупанты попали в мост через Днепр, который относится к инфраструктуре "Укрзализныци". Его временно перекрыли.
Из-за этого ряд поездов курсируют с ограничениями, или временно отменены. В УЗ отмечают, что в ближайшие дни, пока будет продолжаться многокомпонентный ремонт, точно будут задержки поездов в регионе, связанные с объездом пораженного участка.