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ГПУ розслідує зникнення доказів по справах Майдану

Новини » Політика     20.11.2019 - 16:02
ГПУ розслідує зникнення доказів по справах Майдану
Фото: Руслан Рябошапка (РБК-Україна)

Пропали двоє томів у кримінальному провадженні

Геніспекція Генеральної прокуратури України розслідує зникнення доказів по справах Майдану. Про це заявив генеральний прокурор Руслан Рябошапка на брифінгу, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Як зазначається, пропали двоє томів у кримінальному провадженні.

"Геніспекція ГПУ здійснює службове розслідування за тим фактом, який був публічно оприлюднений. Щодо пропажі двох томів у кримінальному провадженні. У нас є факти, що деякі з речових доказів, носії інформації, пошкоджені і не можна відтворити цю інформацію", - наголосив він.

Раніше повідомлялось, що Генеральна прокуроратура України продовжує здійснювати процесуальне керівництво у розслідуванні справ Майдану.

Зазначимо, у Державному бюро розслідувань створено підрозділ для розслідування справ Майдану.

РБК-Україна писало, що нещодавно Шевченківський суд Києва пом'якшив міру запобіжного заходу обвинуваченому в організації і здійсненні силового штурму протестувальників на Майдані під час Революції Гідності екс-голові Служби безпеки України у Києві та області Олександру Щеголєву.

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