Місія МАГАТЕ прибула на Запорізьку АЕС
Місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) прибула на Запорізьку АЕС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Енергоатому" в Telegram.
За даними російських ЗМІ, всього в колоні дев'ять машин з написом ООН і кілька одиниць автомобілів супроводу.
Повідомляється, що ситуація на станції спокійна. Звуків обстрілів немає.
Оновлено. МАГАТЕ підтвердило прибуття місії на ЗАЕС.
"Місія МАГАТЕ з підтримки та сприяння в Запоріжжі (ІСАМЗ) на чолі з генеральним директором Рафаелем Гроссі щойно прибула на Запорізьку АЕС для проведення необхідних заходів щодо ядерної безпеки та гарантій", - йдеться у повідомленні у Twitter.
Як повідомляв речник МЗС Олег Ніколенко, на ЗАЕС місія МАГАТЕ сфокусується на трьох завданнях:
- фізичному захисті станції;
- ядерній безпеці;
- гарантіях нерозповсюдження ядерних матеріалів.
Позиція України полягає у тому, аби територія АЕС була демілітаризована, деокупована й передана під контроль наших захисників.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що напередодні візиту місії МАГАТЕ російські війська обстріляли з мінометів майданчик Запорізької АЕС, внаслідок чого відключився 5-й енергоблок. Також в Енергодарі на тлі візиту зникли світло і мобільний зв'язок.
Тим часом генеральний директор Червоного Херста Роберт Мардіні закликав припинити "гратися з вогнем" навколо Запорізької АЕС й вжити заходи для її захисту, аби уникнути катастрофічних наслідків.
За словами глави МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, місія вимагатиме постійного перебування інспекторів на території станції.
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