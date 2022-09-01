Місія МАГАТЕ прибула на Запорізьку АЕС

Місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) прибула на Запорізьку АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Енергоатому" в Telegram .

За даними російських ЗМІ, всього в колоні дев'ять машин з написом ООН і кілька одиниць автомобілів супроводу.

Повідомляється, що ситуація на станції спокійна. Звуків обстрілів немає.

Оновлено. МАГАТЕ підтвердило прибуття місії на ЗАЕС.

"Місія МАГАТЕ з підтримки та сприяння в Запоріжжі (ІСАМЗ) на чолі з генеральним директором Рафаелем Гроссі щойно прибула на Запорізьку АЕС для проведення необхідних заходів щодо ядерної безпеки та гарантій", - йдеться у повідомленні у Twitter.

Як повідомляв речник МЗС Олег Ніколенко, на ЗАЕС місія МАГАТЕ сфокусується на трьох завданнях:

фізичному захисті станції;

ядерній безпеці;

гарантіях нерозповсюдження ядерних матеріалів.

Позиція України полягає у тому, аби територія АЕС була демілітаризована, деокупована й передана під контроль наших захисників.