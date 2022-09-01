ua ru
Чт, 01 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Місія МАГАТЕ прибула на Запорізьку АЕС

Новость на русском →
Четвер 01 вересня 2022 14:27
Місія МАГАТЕ прибула на Запорізьку АЕС Фото: місія МАГАТЕ прибула на Запорізьку АЕС (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) прибула на Запорізьку АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Енергоатому" в Telegram.

За даними російських ЗМІ, всього в колоні дев'ять машин з написом ООН і кілька одиниць автомобілів супроводу.

Повідомляється, що ситуація на станції спокійна. Звуків обстрілів немає.

Оновлено. МАГАТЕ підтвердило прибуття місії на ЗАЕС.

"Місія МАГАТЕ з підтримки та сприяння в Запоріжжі (ІСАМЗ) на чолі з генеральним директором Рафаелем Гроссі щойно прибула на Запорізьку АЕС для проведення необхідних заходів щодо ядерної безпеки та гарантій", - йдеться у повідомленні у Twitter.

Як повідомляв речник МЗС Олег Ніколенко, на ЗАЕС місія МАГАТЕ сфокусується на трьох завданнях:

  • фізичному захисті станції;
  • ядерній безпеці;
  • гарантіях нерозповсюдження ядерних матеріалів.

Позиція України полягає у тому, аби територія АЕС була демілітаризована, деокупована й передана під контроль наших захисників.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що напередодні візиту місії МАГАТЕ російські війська обстріляли з мінометів майданчик Запорізької АЕС, внаслідок чого відключився 5-й енергоблок. Також в Енергодарі на тлі візиту зникли світло і мобільний зв'язок.

Тим часом генеральний директор Червоного Херста Роберт Мардіні закликав припинити "гратися з вогнем" навколо Запорізької АЕС й вжити заходи для її захисту, аби уникнути катастрофічних наслідків.

За словами глави МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, місія вимагатиме постійного перебування інспекторів на території станції.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорожская АЭС МАГАТЭ Війна Росії проти України
NEWS
Що буде з курсом долара восени: прогноз експерта
Що буде з курсом долара восени: прогноз експерта
DAILY
Рустем Умєров: на Херсонщині всі бачать, що якщо не воювати, то їх чекає доля Криму
Владислав Красінський, Мілан Лєліч Рустем Умєров: на Херсонщині всі бачать, що якщо не воювати, то їх чекає доля Криму