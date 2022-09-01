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Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС

Новина українською →
Четверг 01 сентября 2022 14:27
Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС Фото: миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибыла на Запорожскую АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Энергоатома" в Telegram.

По данным российских СМИ, всего в колонне девять машин с надписью ООН и несколько единиц автомобилей сопровождения.

Сообщается, что ситуация на станции спокойная. Звуков обстрелов нет.

Как сообщал спикер МИД Олег Николенко, на ЗАЭС миссия МАГАТЭ сфокусируется на трех задачах:

  • физической защите станции;
  • ядерной безопасности;
  • гарантиях нераспространения ядерных материалов.

Позиция Украины состоит в том, чтобы территория АЭС была демилитаризована, деоккупирована и передана под контроль наших защитников.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что накануне визита миссии МАГАТЭ российские войска обстреляли из минометов площадку Запорожской АЭС, в результате чего отключился 5-й энергоблок. Также в Энергодаре на фоне визита исчезли свет и мобильная связь.

Тем временем генеральный директор Красного Херста Роберт Мардини призвал прекратить "играть с огнем" вокруг Запорожской АЭС и принять меры для ее защиты, чтобы избежать катастрофических последствий.

По словам главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, миссия потребует постоянного пребывания инспекторов на территории станции.

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Запорожская АЭС МАГАТЭ Война России против Украины
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