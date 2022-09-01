"Час припинити гратися з вогнем", - голова Червоного Хреста про ситуацію на ЗАЕС
Міжнародний комітет Червоного Хреста закликав припинити "гратися з вогнем" навколо Запорізької АЕС. Необхідно вжити заходи для її захисту, оскільки наслідки можуть бути катастрофічними.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на France 24.
"Настав час припинити бавитись із вогнем і натомість вжити конкретних заходів для захисту цього об’єкта й інших подібних до нього від будь-яких військових дій», – заявив генеральний директор МКЧХ Роберт Мардіні.
За словами Мардіні, найменший прорахунок щодо ЗАЕС може спровокувати руйнування через які світ шкодуватиме десятиліттями.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що напередодні візиту місії МАГАТЕ російські війська обстріляли з мінометів майданчик Запорізької АЕС, внаслідок чого відключився 5-й енергоблок.
Тим часом в Енергодарі на тлі візиту зникли світло і мобільний зв'язок.
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