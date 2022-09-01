ua ru
Чт, 01 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Час припинити гратися з вогнем", - голова Червоного Хреста про ситуацію на ЗАЕС

Новость на русском →
Четвер 01 вересня 2022 12:33
"Час припинити гратися з вогнем", - голова Червоного Хреста про ситуацію на ЗАЕС Фото: Запорізька АЕС (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Міжнародний комітет Червоного Хреста закликав припинити "гратися з вогнем" навколо Запорізької АЕС. Необхідно вжити заходи для її захисту, оскільки наслідки можуть бути катастрофічними.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на France 24.

"Настав час припинити бавитись із вогнем і натомість вжити конкретних заходів для захисту цього об’єкта й інших подібних до нього від будь-яких військових дій», – заявив генеральний директор МКЧХ Роберт Мардіні.

За словами Мардіні, найменший прорахунок щодо ЗАЕС може спровокувати руйнування через які світ шкодуватиме десятиліттями.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що напередодні візиту місії МАГАТЕ російські війська обстріляли з мінометів майданчик Запорізької АЕС, внаслідок чого відключився 5-й енергоблок.

Тим часом в Енергодарі на тлі візиту зникли світло і мобільний зв'язок.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Запорожская АЭС Російська Федерація Красный Крест
NEWS
Що буде з курсом долара восени: прогноз експерта
Що буде з курсом долара восени: прогноз експерта
DAILY
Рустем Умєров: на Херсонщині всі бачать, що якщо не воювати, то їх чекає доля Криму
Владислав Красінський, Мілан Лєліч Рустем Умєров: на Херсонщині всі бачать, що якщо не воювати, то їх чекає доля Криму