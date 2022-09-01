ua ru
Чт, 01 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Напередодні візиту МАГАТЕ окупанти влаштували чергову провокацію на ЗАЕС: про що йдеться

Новость на русском →
Запоріжжя, Четвер 01 вересня 2022 10:25
Напередодні візиту МАГАТЕ окупанти влаштували чергову провокацію на ЗАЕС: про що йдеться Фото: напередодні візиту МАГАТЕ окупанти влаштували чергову провокацію на ЗАЕС (wikimedia.org, Ralf1969)
Автор: Руслан Гаращенко

Напередодні візиту місії МАГАТЕ російські війська обстріляли з мінометів майданчик Запорізької АЕС. Внаслідок чого спрацював аварійний захист і відключився 5-й енергоблок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Енергоатом".

Також внаслідок обстрілів пошкоджено лінію резервного живлення власних потреб ЗАЕС-330 кВ. У перехідному режимі сталося знеструмлення непрацюючого енергоблоку №2 із запуском дизель-генераторів.

В "Енергоатомі" зазначають, що це вже вдруге за останні 10 днів, коли дії окупантів призвели до відключення блоку та знеструмлення станції.

"Український персонал станції робить все можливе для ліквідації пошкоджень її інфраструктури", - зазначили там.

Крім того, в четвер окупаційні війська завдали удару по місту Енергодар, який є містом-супутником Запорізької АЕС.

Як повідомляють в українській розвідці, над містом "працював" група російських ударних вертольотів К-52, які завдавали ударів по житлових кварталах. Також завдано мінометного удару в безпосередній близькості від території ЗАЕС та атомних реакторів

"Ранкові обстріли є частиною плану провокування Місії, спрямованого на створення потрібного кремля картинки", - зазначають у ГУР.

Нагадаємо, російські війська з артилерії обстрілюють заздалегідь узгоджений маршрут місії МАГАТЕ із Запоріжжя в Запорізьку АЕС.

Однак, незважаючи на це, місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) вирушила із Запоріжжя до ЗАЕС.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорожская АЭС МАГАТЭ Энергоатом
NEWS
Що буде з курсом долара восени: прогноз експерта
Що буде з курсом долара восени: прогноз експерта
DAILY
Рустем Умєров: на Херсонщині всі бачать, що якщо не воювати, то їх чекає доля Криму
Владислав Красінський, Мілан Лєліч Рустем Умєров: на Херсонщині всі бачать, що якщо не воювати, то їх чекає доля Криму