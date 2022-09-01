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В Енергодарі на тлі візиту МАГАТЕ зник зв'язок

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Запоріжжя, Четвер 01 вересня 2022 11:55
В Енергодарі на тлі візиту МАГАТЕ зник зв'язок Фото: в Енергодарі на тлі візиту МАГАТЕ зник зв'язок (en.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

На тлі візиту місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС в Енергодарі зникли світло і мобільний зв'язок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Енергопостачання в місті відключено після ранкових обстрілів. Як стверджують пропагандисти, на вулицях немає машин і людей, а більшість магазинів закрито.

Крім того, на тлі приїзду місії МАГАТЕ в Енергодарі, який є містом-супутником ЗАЕС, зник мобільний зв'язок.

Нагадаємо, вранці російські війська продовжили обстрілювати заздалегідь узгоджений маршрут місії МАГАТЕ із Запоріжжя в Запорізьку АЕС.

Крім того, з самого ранку окупанти обстрілюють Енергодар. За даними ГУР МО, над містом "працювала" група російських ударних вертольотів Ка-52, що завдавали ударів по житлових кварталах.

Також напередодні візиту ядерників війська Росії вдарили з мінометів по майданчику Запорізької АЕС. Внаслідок чого спрацював аварійний захист і відключився 5-й енергоблок.

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Энергодар
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