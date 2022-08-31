ua ru
Ср, 31 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

МАГАТЕ вимагатиме постійного перебування інспекторів на ЗАЕС

Новость на русском →
Середа 31 серпня 2022 18:47
МАГАТЕ вимагатиме постійного перебування інспекторів на ЗАЕС Фото: МАГАТЕ вимагатиме постійного перебування інспекторів на ЗАЕС (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Цього четверга, 1 вересня, інспектори ООН отримають доступ до Запорізької АЕС. МАГАТЕ розраховує на те, що вони зможуть постійно перебувати на території станції.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на BBC.

"Ми готуємося до справжньої роботи, яка розпочнеться завтра. Ми спробуємо встановити постійну присутність агентства, починаючи з цього моменту", - заявив глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що місія МАГАТЕ має прибути на Запорізьку АЕС вже сьогодні, 31 серпня.

За словами президента України Володимира Зеленського, ситуація на АЕС надзвичайно загрозлива, ризик катастрофи не зменшується.

Тим часом МАГАТЕ вже встигло провести інспекцію на Хмельницькій атомній електростанції.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МАГАТЭ Запорожская АЭС
NEWS
Українці за кордоном мають сплачувати податок двічі? Яке рішення знайшли у Кабміні
Українці за кордоном мають сплачувати податок двічі? Яке рішення знайшли у Кабміні
DAILY
Данило Гетманцев: Знизити чи скасувати податки? Два питання: яка мета і за чий рахунок
Ростислав Шаправськийголовний редактор Данило Гетманцев: Знизити чи скасувати податки? Два питання: яка мета і за чий рахунок