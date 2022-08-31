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У МЗС назвали головну мету місії МАГАТЕ під час візиту на Запорізьку АЕС

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Київ, Середа 31 серпня 2022 14:20
У МЗС назвали головну мету місії МАГАТЕ під час візиту на Запорізьку АЕС Фото: спікер МЗС Олег Ніколенко (slovoidilo)
Автор: Наталія Юрченко

Експерти МАГАТЕ під час візиту на Запорізьку АЕС зафіксують порушення. Після цьому міжнародна спільнота повинна вимагати від Росії повної демілітаризації станції та повернення її під контроль України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Міністерства закордонних справ Олега Ніколенка в Facebook.

Він зазначив, що найбільша в Європі атомна станція майже шість місяців знаходиться під контролем російських солдатів. За цей час окупанти порушили сім принципів мирного використання ядерних об'єктів.

Україна вимагає звільнення ЗАЕС та її повної демілітаризації. Для цього міжнародна спільнота має посилювати тиск на РФ.

"У рамках місії експерти МАГАТЕ мають зафіксувати порушення стандартів і норм ядерної та радіаційної безпеки на ЗАЕС на тлі російської окупації. Позиція України залишається незмінною: АЕС має бути негайно демілітаризована, деокупована та передана під повний контроль українського уряду", - зазначив Ніколенко.

Спікер МЗС додав, що місія МАГАТЕ надзвичайно важлива. Україна буде робити все, аби експерти безпечно дісталися на Запорізьку АЕС.

Нагадаємо, місія МАГАТЕ вже прибула до України, щоб відвідати Запорізьку АЕС.

Проте окупанти обстрілюють коридори, якими експерти повинні їхати на ЗАЕС, а також російська армія вдарила по місту Енергодар, де знаходиться станція.

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