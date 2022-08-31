ua ru
Чт, 01 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Місія МАГАТЕ прибуде на ЗАЕС завтра, Російські технологи вже працюють з "масовкою"

Новость на русском →
Україна, Середа 31 серпня 2022 22:47
Місія МАГАТЕ прибуде на ЗАЕС завтра, Російські технологи вже працюють з "масовкою" Фото: Місія МАГАТЕ прибуде на ЗАЕС завтра, російські технологи вже працюють із "масовкою" (facebook.com/rostinfocom)
Автор: Іван Носальський

Місія МАГАТЕ завтра, 1 вересня, відвідає Запорізьку АЕС. До приїзду експертів росіяни вже підготували "масовку" для створення видимості підтримки окупації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони України в Telegram.

"Місія Міжнародного агентства з атомної енергії на чолі з головою Рафаелем Гроссі 1 вересня повинна прибути на Запорізьку атомну електростанцію для оцінки ситуації на станції і встановлення постійного представництва", - сказано в повідомленні розвідки.

Відзначається, що зараз узгоджується маршрут обходу атомної електростанції в місцях, які обстрілювали російські окупанти.

При цьому війська РФ напередодні візиту місії посилили провокації навколо Енергодара і ЗАЕС. Обстріли станції та можливих маршрутів прибуття експертів МАГАТЕ не припиняються.

У ГУР підкреслюють, що росіяни доручили працівникам станції, які погодилися на співпрацю з росіянами, і спеціально підготовленій "масовці" створити у членів місії МАГАТЕ враження повної підтримки місцевими жителями дій окупантів.

"Зараз з ними працюють російські технологи з відпрацювання сценарію і створення необхідної для кремля "картинки", - розповіли в Головному управлінні розвідки.

На тлі таких дій окупантів у ГУР закликали світову спільноту сприяти об'єктивній роботі МАГАТЕ на Запорізькій АЕС. В ході роботи повинні бути з'ясовані всі обставини, які призвели до небезпечної ситуації на станції і можуть викликати радіаційну катастрофу.

"Місія МАГАТЕ на станції повинна завершитися створенням постійного представництва організації на ЗАЕС. Територія станції повинна бути негайно демілітаризована. Після чого буде створена 10-кілометрова зона безпеки і захищений транспортний коридор, яким в ЗАЕС будуть доставлятися необхідне обладнання та фахівці", - підкреслили у відомстві.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що місія МАГАТЕ прибула до Запоріжжя.

Також ми писали, що президент України Володимир Зеленський зустрівся з Генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Гроссі у вівторок, 30 Серпня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорожская АЭС МАГАТЭ Главное управление разведки Війна Росії проти України
NEWS
У відповідь на ядерний шантаж. Зеленський закликав ввести новий пакет санкцій проти РФ
У відповідь на ядерний шантаж. Зеленський закликав ввести новий пакет санкцій проти РФ
DAILY
Данило Гетманцев: Знизити чи скасувати податки? Два питання: яка мета і за чий рахунок
Ростислав Шаправськийголовний редактор Данило Гетманцев: Знизити чи скасувати податки? Два питання: яка мета і за чий рахунок