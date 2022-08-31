Миссия МАГАТЭ прибудет на ЗАЭС завтра, российские технологи уже работают с "массовкой"
Миссия МАГАТЭ завтра, 1 сентября, посетит Запорожскую АЭС. К приезду экспертов россияне уже подготовили "массовку" для создания видимости поддержки оккупации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины в Telegram.
"Миссия Международного агентства по атомной энергии во главе с председателем Рафаэлем Гросси 1 сентября должна прибыть на Запорожскую атомную электростанцию для оценки ситуации на станции и установления постоянного представительства", - сказано в сообщении разведки.
Отмечается, что сейчас согласовывается маршрут обхода атомной электростанции в местах, которые обстреливали российские оккупанты.
При этом войска РФ накануне визита миссии усилили провокации вокруг Энергодара и ЗАЭС. Обстрелы станции и возможных маршрутов прибытия экспертов МАГАТЭ не прекращаются.
В ГУР подчеркивают, что россияне поручили работникам станции, которые согласились на сотрудничество с россиянами, и специально подготовленной "массовке" создать у членов миссии МАГАТЭ впечатление полной поддержки местными жителями действий оккупантов.
"Сейчас с ними работают российские технологи по отработке сценария и созданию необходимой для кремля "картинки", - рассказали в Главном управлении разведки.
На фоне таких действий оккупантов в ГУР призвали мировое сообщество содействовать объективной работе МАГАТЭ на Запорожской АЭС. В ходе работы должны быть выяснены все обстоятельства, которые привели к опасной ситуации на станции и могут вызвать радиационную катастрофу.
"Миссия МАГАТЭ на станции должна завершиться созданием постоянного представительства организации на ЗАЭС. Территория станции должна быть немедленно демилитаризована. После чего будет создана 10-километровая зона безопасности и защищен транспортный коридор, которым в ЗАЭС будут доставляться необходимое оборудование и специалисты", - подчеркнули в ведомстве.
Напомним, ранее стало известно, что миссия МАГАТЭ прибыла в Запорожье.
Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский встретился с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси во вторник, 30 августа.
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