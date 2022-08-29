Місія МАГАТЕ їде на Запорізьку АЕС: що відомо на даний момент

Навіщо місія МАГАТЕ відвідає Запорізьку АЕС

Делегація МАГАТЕ вирушає на ЗАЕС для перевірки роботи систем безпеки. Глава агентства Рафаель Гроссі заявив, що мета місії – захистити безпеку найбільшого ядерного об'єкта в Україні та Європі.

Як повідомили в МЗС України, вже сьогодні інспектори прибудуть із Відня до Києва і потім вирушать до Енергодару. Місія на ЗАЕС сфокусується на наступних завданнях:

фізичний захист;

ядерна безпека;

гарантії нерозповсюдження ядерних матеріалів.

Терміни місії та її учасники

Експерти МАГАТЕ мають розпочати роботу на ЗАЕС найближчими днями. Передбачається, що в Енергодарі вони пробудуть чотири дні.

До складу місії увійшло 14 осіб на чолі з керівником МАГАТЕ Рафаелем Гроссі.

За інформацією видання The New York Times, усі члени команди – представники нейтральних країн. Ні США, ні Великобританія, ні інші країни, які надають рішучу військову підтримку Україні, не будуть представлені в делегації.

В Інституті вивчення війни вважають, що РФ домоглася виключення зі складу місії США та Великобританії, назвавши їх "несправедливо упередженими". Цю тактику використовує Іран, щоб приховати свої перешкоди інспекціям.

Очікування від місії

В Україні очікують, що під час інспекції МАГАТЕ визнає порушення ядерних протоколів Росією на ЗАЕС.

За словами глави МЗС Дмитра Кулеби, РФ має негайно демілітаризувати ЗАЕС, вивести свої війська, техніку та співробітників "Росатому" та повернути контроль над станцією уряду України.

В ООН також закликали до демілітаризації атомної станції. Генсек організації Антоніу Гутерреш заявив, що необхідно терміново підписати угоду, яка відновить цивільний статус Запорізької АЕС та забезпечить її безпеку.

У свою чергу голова агентства Рафаель Гроссі зазначив, що головним завданням агентства є уникнути аварії на Запорізькій АЕС. Її демілітаризація не входить до порядку денного і нібито є предметом "політичних переговорів".

При цьому Гроссі розраховує, що поїздка місії МАГАТЕ може сприяти подальшій постійній присутності її експертів на станції. Саме із таким закликом раніше виступив український представник в ООН Сергій Кислиця.

Ситуація на ЗАЕС

Обстріли території Запорізької АЕС почастішали останніми тижнями. Окупанти б'ють по інфраструктурі станції, звинувачуючи в цьому українських військових.

25 серпня вперше в історії ЗАЕС було повністю відключено від енергомережі через перебої на лініях електропередач та пожеж, які почалися після чергової атаки армії агресора. За добу енергоблоки вдалося ввести в нормальний режим роботи.

В "Енергоатомі" заявили, що постійні обстріли можуть призвести і до інших надзвичайних подій на ЗАЕС, крім ядерної катастрофи. Існують ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин, висока пожежна небезпека.

Також за даними української розвідки, Росія не залишає планів перепідключити Запорізьку АЕС до своєї мережі, щоб забезпечити електроенергією Крим.

Що таке МАГАТЕ

Міжнародне агентство з атомної енергетики (МАГАТЕ) – організація, яка здійснює контроль за використанням ядерних технологій лише з мирною метою. Штаб-квартира знаходиться у Відні. Члени організації – 173 країни.

МАГАТЕ контролює дотримання державами гарантій Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, згідно з яким цивільні ядерні програми та розробки не повинні мати військової спрямованості.

Агентство не може фізично перешкоджати переключенню використання ядерних технологій з мирних цілей на військові. Його завдання виявити дані факти та ініціювати їх розгляд у ООН.

Зазначимо, Україна неодноразово зверталася до МАГАТЕ із закликом направити своїх експертів на станцію через загрозу радіаційної аварії в умовах постійних обстрілів окупантів.

Однак тривалий час сторони не могли погодити візит, зокрема через загрози Росії, якщо інспектори поїдуть через Київ, а не через Крим. При цьому Україна від самого початку наполягала на маршруті лише через підконтрольну територію.