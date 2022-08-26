Росія вже анонсує "провокації" під час візиту місії МАГАТЕ на ЗАЕС

Російські ЗМІ почали розганяти інформацію окупаційної влади в Запорізькій області про нібито можливі "провокації" на ЗАЕС під час візиту місії МАГАТЕ. У своїй звичній манері вони звинувачують в таких намірах українських захисників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське пропагандистське видання ТАСС.

Зокрема, про так звані "провокації" заявив самопроголошений "член головної ради військово-цивільної адміністрації" Запорізької області Володимир Рогов

"І ми чудово розуміємо, що українська сторона може "всадити в спину" цієї місії інспекції МАГАТЕ, з чого завгодно вистрілити, а потім сказати: "ось Росія обстріляла", - сказав він.

Ситуація на ЗАЕС та візит місії МАГАТЕ

Нагадаємо, вчора вперше в історії Запорізька АЕС повністю відключилася від енергомережі.

Через пожежі на золовідвалах Запорізької ТЕС 25 серпня двічі відключалась остання лінія зв’язку станції з енергосистемою України. Згодом стало відомо, що АЕС відновила зв'язок з українською мережею.

Після чого в ЗМІ почали з'являтися повідомлення про те, що МАГАТЕ хоче відвідати Запорізьку атомну електростанцію до 5 вересня, а ядерним інспекторам будуть надані більш широкі повноваження, ніж передбачалося спочатку.

Своєю чергою радник міністра енергетики Лана Зеркаль повідомила, візит місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС запланований на наступний тиждень. Втім, окупанти вже створюють перешкоди для відвідування станції.

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