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Місія МАГАТЕ має прибути до Києва вже сьогодні: подробиці від МЗС

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Понеділок 29 серпня 2022 18:27
Місія МАГАТЕ має прибути до Києва вже сьогодні: подробиці від МЗС Фото: прес-секретар МЗС Олег Ніколенко (РБК-Україна
Автор: Єлизавета Драбкіна

Прибуття місії Міжнародного агентства з атомної енергії до Києва очікується вже сьогодні, 29 серпня. Делегація експертів має розпочати роботу на Запорізькій АЕС найближчими днями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-секретаря МЗС Олега Ніколенка.

Він нагадує, що МАГАТЕ сформувало місію для візиту на ЗапорізькуАЕС. До її складу увійшли 14 міжнародних експертів. Очолює місію генеральний директор організації Рафаель Гроссі.

"Делегація міжнародних експертів вже вирушила із Відня і сьогодні має прибути до Києва. Очікується, що місія розпочне роботу на ЗАЕС ближчими днями", - написав він.

Ніколенко зазначив, що місія МАГАТЕ сфокусується на таких завданнях:

  • Фізичний захист
  • Ядерна безпека
  • Гарантії нерозповсюдження ядерних матеріалів

"Позиція України чітка: окупація Запорізької АЕС зі сторони російських військ та завезення на її територію великої кількості військової техніки і боєприпасів в порушення всіх міжнародних правил наражають атомну станцію на екстремальну небезпеку, зокрема провокування ядерного інциденту", - написав прес-секретар МЗС.

Міністр іноземних справ Дмитро Кулеба наголошував на тому, що РФ повинна негайно демілітаризувати ЗАЕС, вивести свої війська, техніку та працівників Росатому і повернути контроль над станцією уряду України.

Нагадаємо, візит МАГАТЕ на Запорізьку АЕС триватиме чотири дні.

Що відбувається на найбільшій атомній електростанції станції в Європі - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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