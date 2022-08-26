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Росія хоче перепід'єднати Запорізьку АЕС до своєї мережі: деталі від ГУР

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Київ, П'ятниця 26 серпня 2022 15:27
Росія хоче перепід'єднати Запорізьку АЕС до своєї мережі: деталі від ГУР Фото: Вадим Скібіцький, представник ГУР МО (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Уляна Безпалько, Марія Кучерявець

Російські війська на окупованій ЗАЕС провели майже всі дії для того, щоб перепід'єднати її до енергомережі Росії. Тепер вони "вичікують момент".

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

Підготовка окупантів та мета

"Вони (окупанти - ред.) вже провели необхідні випробування, провели відповідні налаштування, відновили всі лінії передач, які йдуть від Запорізької атомної електростанції в напрямку Каховки і Мелітополя. І за нашими даними, наприкінці липня вони вже перевірили можливість під'єднання цієї системи до енергосистеми Російської Федерації", - розповідає Скібіцький.

За словами представника української розвідки, зараз росіяни вичікують момент та проводять останні налаштування.

"Вони рішуче налаштовані на те, щоби підключити Запорізьку атомну електростанцію в єдину мережу Росії. Насамперед для того, щоби повністю забезпечити Крим електроенергією. Вони планували це зробити ще в першій половині серпня, але їм це тоді не вдалося", - зазначив він.

Навіщо росіяни стягують техніку на ЗАЕС

Як розповів представник ГУР, ворог мотивує це тим, що станція це "ядерний об'єкт" і його потрібно фізично захищати.

"Але вони просто прикриваються атомною електростанцією для того, щоб розміщувати там свої війська. Також активно використовується територія біля станції, біля Енергодара для нанесення ударів по підконтрольних нам територіях. По-третє, це для них дуже слушна нагода проводити будь-які провокаційні дії на території як електростанції, так і в районі всього Енергодару", - підсумував Скібіцький.

Детальніше про плани Кремля щодо війни в Україні, про те, як окупанти готуються до "референдуму", та чи є загроза з Білорусі читайте в суботу, 27 серпня в інтерв'ю Вадима Скібіцького для РБК-Україна.

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