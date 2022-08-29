Миссия МАГАТЭ едет на Запорожскую АЭС: что известно на данный момент

Зачем миссия МАГАТЭ посетит Запорожскую АЭС

Делегация МАГАТЭ отправляется на ЗАЭС для проверки работы систем безопасности. Глава агентства Рафаэль Гросси заявил, что цель миссии - защитить безопасность крупнейшего ядерного объекта в Украине и Европе.

Как сообщили в МИД Украины, уже сегодня инспекторы прибудут из Вены в Киев и затем отправятся в Энергодар. Миссия на ЗАЭС сфокусируется на следующих задачах:

физическая защита;

ядерная безопасность;

гарантии нераспространения ядерных материалов.

Сроки миссии и ее участники

Эксперты МАГАТЭ должны начать работу на ЗАЭС в ближайшие дни. Предполагается, что в Энергодаре они пробудут 4 дня.

В состав миссии вошло 14 человек во главе с руководителем МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

По информации издания The New York Times, все члены команды - представители нейтральных стран. Ни США, ни Великобритания, ни другие страны, которые оказывают решительную военную поддержку Украине, не будут представлены в делегации.

В Институте изучения войны считают, что РФ добилась исключения из состава миссии США и Великобритании, назвав их "несправедливо предвзятыми". Эту тактику использует Иран, чтобы скрыть свои помехи инспекциям.

Ожидания от миссии

В Украине ожидают, что в ходе инспекции МАГАТЭ признает нарушение ядерных протоколов Россией на ЗАЭС.

По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, РФ должна немедленно демилитаризовать ЗАЭС, вывести свои войска, технику и сотрудников "Росатома" и вернуть контроль над станцией правительству Украины.

В ООН также призвали к демилитаризации атомной станции. Генсек организации Антониу Гутерреш заявил, что необходимо срочно подписать соглашение, которое восстановит гражданский статус Запорожской АЭС и обеспечит ее безопасность.

В свою очередь глава агентства Рафаэль Гросси отметил, что главной задачей агентства является избежать аварии на Запорожской АЭС. Ее демилитаризация не входит в повестку дня и якобы является предметом "политических переговоров".

При этом Гросси рассчитывает, что поездка миссии МАГАТЭ может способствовать постоянному присутствию ее экспертов на станции в дальнейшем. Именно с таким призывом ранее выступил украинский представитель в ООН Сергей Кислица.

Ситуация на ЗАЭС

Обстрелы территории Запорожской АЭС участились в последние недели. Оккупанты бьют по инфраструктуре станции, обвиняя в этом украинских военных.

25 августа впервые в истории ЗАЭС была полностью отключена от энергосети из-за перебоев на линиях электропередач и пожаров, которые начались после очередной атаки армии агрессора. Спустя сутки энергоблоки удалось ввести в нормальный режим работы.

В "Энергоатоме" заявили, что постоянные обстрелы могут привести и к другим чрезвычайным происшествиям на ЗАЭС, помимо ядерной катастрофы. Существуют риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ, высокая пожарная опасность.

Также по данным украинской разведки, Россия не оставляет планов переподключить Запорожскую АЭС к своей сети, чтобы обеспечить электроэнергией Крым.

Что такое МАГАТЭ

Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) - организация, которая осуществляет контроль за использованием ядерных технологий только в мирных целях. Штаб-квартира находится в Вене. Члены организации - 173 страны.

МАГАТЭ контролирует соблюдение странами гарантий по Договору о нераспространении ядерного оружия, согласно которому гражданские ядерные программы и разработки не должны иметь военной направленности.

Агентство не может физически препятствовать переключению использования ядерных технологий с мирных целей на военные. Его задача обнаружить данные факты и инициировать их рассмотрение в ООН.

Отметим, Украина неоднократно обращалась в МАГАТЭ с призывом направить своих экспертов на станцию из-за угрозы радиационной аварии в условиях постоянных обстрелов оккупантов.

Однако длительное время стороны не могли согласовать визит, в частности, из-за угроз России, если инспекторы поедут через Киев, а не через Крым. При этом Украина с самого начала настаивала на маршруте только через подконтрольную территорию.