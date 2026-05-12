В городском совете на Кировоградщине произошла стрельба, есть раненые

13:46 12.05.2026 Вт
2 мин
Перед этим нападавший вел себя агрессивно и угрожал чиновнику
aimg Елена Чупровская aimg Юлия Акимова
В городском совете на Кировоградщине произошла стрельба, есть раненые Фото: что произошло в Светловодском городском совете (facebook.com/svmiskrada)
В помещении городского совета Светловодска на Кировоградщине мужчина открыл огонь в здании исполнительного комитета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Светловодской городской территориальной общины в соцсетях.

Что произошло

По данным тергромады, первый заместитель городского головы Светловодска Сергей Савич открыл стрельбу в здании исполнительного комитета городского совета. На тот момент в помещении находились работники и обычные граждане.

Один из присутствующих получил ранения из травматического оружия. Пострадавшему уже оказывают медицинскую помощь.

Впрочем, в комментарии РБК-Украина пресс-секретарь Нацполиции Юлии Гирдвилис сообщила, что раненых двое.

"Предварительно известно, что произошел конфликт между работниками горсовета, в результате чего один из них произвел несколько выстрелов. Два человека получили ранения, их госпитализировали. На месте работают полицейские, устанавливаются все обстоятельства. Детали позже", - сказала пресс-секретарь Нацполиции.

В городском совете на Кировоградщине произошла стрельба, есть раненые

Фото: В здании исполкома на Кировоградщине раздались выстрелы - подробности инцидента (facebook.com/svmiskrada)

Что предшествовало стрельбе

В сообщении тергромады говорится, что в течение дня Савич вел себя агрессивно - угрожал и употреблял нецензурную лексику в адрес секретаря городского совета Максима Бакуменко.

В городском совете на Кировоградщине произошла стрельба, есть раненые

Фото: Заместитель городского головы открыл стрельбу в горсовете на Кировоградщине (facebook.com/svmiskrada)

"Сегодня в помещении городского совета первый заместитель городского головы Сергей Савич совершил действия с применением оружия, открыв огонь в здании исполнительного комитета, где в этот момент находились работники и граждане", - говорится в официальном сообщении горсовета.

Часть своих действий Савич сам транслировал в прямых эфирах в социальных сетях.

