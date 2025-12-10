Миронюк с "пленок Миндича" полтора часа общался со следователем в фойе ГБР

Как сообщает РБК-Украина , об этом рассказал руководитель Главного следственного управления ГБР Дмитрий Мирковец на заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам экономической безопасности.

В ГБР отмечают, что этот разговор не был оформлен документально, кроме протокола допроса работника Бюро. Причина - во время беседы Миронюк не предоставил информации, которая могла бы иметь важное значение для расследования.

Руководитель ОДР ГБР и глава Главного следственного управления Дмитрий Мирковец подтвердил, что Миронюк посещал ГБР в статусе специалиста в области энергетики.

"Указанное лицо (Миронюк - ред.) посещало помещение ГБР. У него происходило общение со следователями в рамках конкретно уголовного производства. Цель общения было установление обстоятельств, известна ли ему информация, другие сведения, представляющие интерес к расследованию", - сказал Мирковец.

По его словам, интерес следствия связан с тем, что уголовное производство касается лица, которое работало под руководством Миронюка в Фонде госимущества. Имя этого человека пока не разглашается из-за активной фазы следственных действий.