Миронюк с "пленок Миндича" полтора часа общался со следователем в фойе ГБР
Государственное бюро расследований объяснило обстоятельства визита Игоря Миронюка, фигуранта расследования НАБУ под кодовым именем "Рокет", в здание Бюро
Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал руководитель Главного следственного управления ГБР Дмитрий Мирковец на заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам экономической безопасности.
В ГБР отмечают, что этот разговор не был оформлен документально, кроме протокола допроса работника Бюро. Причина - во время беседы Миронюк не предоставил информации, которая могла бы иметь важное значение для расследования.
Руководитель ОДР ГБР и глава Главного следственного управления Дмитрий Мирковец подтвердил, что Миронюк посещал ГБР в статусе специалиста в области энергетики.
"Указанное лицо (Миронюк - ред.) посещало помещение ГБР. У него происходило общение со следователями в рамках конкретно уголовного производства. Цель общения было установление обстоятельств, известна ли ему информация, другие сведения, представляющие интерес к расследованию", - сказал Мирковец.
По его словам, интерес следствия связан с тем, что уголовное производство касается лица, которое работало под руководством Миронюка в Фонде госимущества. Имя этого человека пока не разглашается из-за активной фазы следственных действий.
Дело "Мидас"
Как известно, детективы НАБУ разоблачили коррупционную схему, в рамках которой поставщики "Энергоатома" якобы передавали взятки.
Одним из ключевых фигурантов расследования стал бизнесмен Тимур Миндич. По данным Государственной пограничной службы, он покинул Украину на законных основаниях еще до того, как НАБУ обнародовало детали производства, и вылетел в Израиль.
После этого президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против Миндича.
Директор НАБУ Семен Кривонос заявил, что не исключает возможности экстрадиции бизнесмена из Израиля. В то же время он отметил, что для этого Миндича должны объявить в международный розыск.
Более того, сегодня в ГБР подтвердили, что фигуранты операции "Мидас" неоднократно посещали здание Бюро. Кроме того, ранее в ГБР заявили, что проверят, кто из их сотрудников имел контакты с фигурантами операции "Мидас".