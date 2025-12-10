Миронюк із "плівок Міндіча" півтори години спілкувався зі слідчим у фойє ДБР

Як повідомляє РБК-Україна , проце розповів керівник Головного слідчого управління ДБР Дмитро Мірковець на засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань економічної безпеки.

У ДБР зазначають, що ця розмова не була оформлена документально, окрім протоколу допиту працівника Бюро. Причина — під час бесіди Миронюк не надав інформації, яка могла б мати важливе значення для розслідування.

Керівник ОДР ДБР та голова Головного слідчого управління Дмитро Мірковець підтвердив, що Миронюк відвідував ДБР у статусі спеціаліста в галузі енергетики.

"Вказана особа (Миронюк - ред.) відвідувала приміщення ДБР. В неї відбувалося спілкування зі слідчими в рамках конкретно кримінального провадження. Мета спілкування було встановлення обставин, чи відома йому інформація, інші відомості, які становлять інтерес до розслідування", - сказав Мірковець.

За його словами, інтерес слідства пов’язаний із тим, що кримінальне провадження стосується особи, яка працювала під керівництвом Миронюка у Фонді держмайна. Ім’я цієї людини поки не розголошується через активну фазу слідчих дій.