ГБР подтвердило, что фигуранты "Мидас" посещали здание Бюро: что известно

В ГБР подтвердили, что фигуранты спецоперации "Мидас" по разоблачению коррупции во власти неоднократно посещали здание Бюро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Временной следственной комиссии по делу коррупции.

Так, руководитель Управления внутреннего контроля ГБР Богдан Чобиток заявил, что факт посещения фигурантами расследования удалось обнаружить через уголовное производство.

"Нами было принято решение о возбуждении уголовного производства по факту совершения преступлений, предусмотренных статьей 365-368 УКУ. И в этих уголовных производствах целью была проверка информации о причастности работников Государственного бюро расследования к преступной деятельности, связанной с "Энергоатомом", - заявил Чобиток.

По его словам, следователям удалось установить факт пребывания фигурантов в административном здании Центрального аппарата ГБР. Также установлена цель, логика, основания и предмет обсуждения, по которым они посещали помещение. Кроме того, установлен круг лиц, с которыми они общались.

Руководитель Главного следственного управления ГБР Дмитрий Мирковец также отметил, что 27 дней назад началось уголовное производство, основная цель которого - это проверки относительно получения неправомерной выгоды работниками ГБР за предоставление информации о ходе расследования в отдельных уголовных производствах, связанных с "Энергоатомом", а также другими кейсами.

"По состоянию на сегодняшнее утро проведено более 90 следственных и процессуальных действий. В частности, допрошено 47 свидетелей, и это не только представители ГБР, но и другие люди, которые фигурируют в материалах, озвученных в СМИ относительно так называемой группировки под названием "Мидас", - отметил Мирковец.

По его словам, также осуществляется проверка информации, полученной от коллег из НАБУ. Кроме допросов, проведено 12 опознаний лиц по фотографиям, назначено 2 комплексные судебно-психологические, семантико-текстуальную экспертизы, проведены десятки обзоров видеозаписей судебных заседаний, которые были проведены в помещении ВАКС по рассмотрению ходатайств участниками организации, уличенными НАБУ.

"Мы установили факт посещения членов группы, разоблаченной коллегами из НАБУ, в помещении ГБР, и цель этого посещения и нашего работника, а также его руководителя подразделения, который осуществлял досудебное расследование в отдельном уголовном производстве", - добавил руководитель Главного следственного управления ГБР.

Мирковец добавил, что работники ГБР даже предоставили для осмотра мобильный телефон, в котором зафиксирована переписка с участниками преступной группы, которая содержит исключительно рабочий характер.

"Основная цель ГБР - это осуществление досудебного расследования уголовных производств, и, соответственно, любые рабочие встречи работников, любая рабочая коммуникация происходят именно с целью выполнения задач уголовного производства, отдельных уголовных производств", - подытожил он.

Также сообщается, что уголовное производство, по которому установлено посещение ГБР представителями преступной группы под названием "Мидас" в здании ГБР, еще продолжается.

В ГБР добавили, что ни один из сотрудников органа пока не привлечен к дисциплинарной ответственности. То есть все сотрудники ГБР, с кем могли общаться фигуранты дела "Мидас", продолжают работать.