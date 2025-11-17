Операция "Мидас". ГБР проверит, кто из сотрудников имел контакты с фигурантами дела

В Государственном бюро расследований в ближайшее время проверят, кто из их сотрудников имел контакты с фигурантами операции "Мидас".

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил глава НАБУ Семен Кривонос во время заседания Временной следственной комиссии по экономической безопасности.

По его словам, что в бюро обратились представители НАПК, также была рабочая коммуникация с ГБР по поводу их упоминания в "пленках Миндича".

Отметим, на записях говорилось о том, что один из фигурантов - Игорь Миронюк - якобы встречался с кем-то из сотрудников ГБР.

Во время заседания нардеп Анастасия Радина поинтересовалась у сотрудника ГБР Богдана Чобитко, почему через неделю после обнародования пленок в Бюро все еще не узнали, кто именно из сотрудников встречался с Миронюком.

В ГБР отметили, что будут проводить следственные действия в отношении "М. и Б.". Очевидно, речь идет о подозреваемых Миронюке и Басове. Но на вопрос о том, кто именно из ГБР имел с ними контакт и почему это до сих пор не выяснено, Чобиток ответить не смог.