Мирный план по Газе: Трамп "отложил на потом" вопрос о создании двух государств

Лидер США Дональд Трамп надеется на "восстановление Газы", при этом окончательного решения насчет создания двух государств он еще не принял.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Когда на борту самолета Air Force One журналисты спросили Трампа, может ли его мирное соглашение по Газе и возвращение всех 20 живых израильских заложников привести к созданию Палестинского государства, он ответил: "Мы говорим о восстановлении Газы".

"Я не говорю о едином государстве, двойном государстве или двух государствах. Мы говорим о восстановлении Газы", - заявил Трамп, возвращаясь с египетского саммита, где мировые лидеры обсуждали мирный план по Газе.

Американский президент также дал понять, что пока вопрос о создании двух государств неактуален.

"Многим нравится решение с одним государством. Некоторым нравится решение с двумя государствами. Посмотрим. Я это не комментировал", - сказал он.