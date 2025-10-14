ua en ru
Мирный план по Газе: Трамп "отложил на потом" вопрос о создании двух государств

Вторник 14 октября 2025 11:15
Мирный план по Газе: Трамп "отложил на потом" вопрос о создании двух государств Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Лидер США Дональд Трамп надеется на "восстановление Газы", при этом окончательного решения насчет создания двух государств он еще не принял.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Когда на борту самолета Air Force One журналисты спросили Трампа, может ли его мирное соглашение по Газе и возвращение всех 20 живых израильских заложников привести к созданию Палестинского государства, он ответил: "Мы говорим о восстановлении Газы".

"Я не говорю о едином государстве, двойном государстве или двух государствах. Мы говорим о восстановлении Газы", - заявил Трамп, возвращаясь с египетского саммита, где мировые лидеры обсуждали мирный план по Газе.

Американский президент также дал понять, что пока вопрос о создании двух государств неактуален.

"Многим нравится решение с одним государством. Некоторым нравится решение с двумя государствами. Посмотрим. Я это не комментировал", - сказал он.

На каком этапе мирный план по Газе

Напомним, что президент США Дональд Трамп и лидеры трех ближневосточных стран 13 октября подписали дополнительное мирное соглашение по Газе в Египте. Содержание документа пока что неизвестно.

В тот же день ХАМАС освободил всех израильских заложников, которые были захвачены в плен во время вторжения в октябре 2023 года, а также передал Израилю останки погибших.

9 октября стороны подписали первую фазу мирного плана Трампа. Он предусматривает частичный отвод Израилем войск в Секторе Газа и освобождение сторонами всех заложников.

Непрямые переговоры Израиля с ХАМАС стартовали 6 октября. Посредниками в них выступают Египет, США и Катар.

Мирный план США по Газе

Недавно американский лидер Дональд Трамп представил мирный план по прекращению войны в Секторе Газа.

Он содержит 20 пунктов и предусматривает формирование международного "Совета мира", который будет контролировать работу Палестинского комитета по управлению регионом.

